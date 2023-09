Για πρώτη φορά στον τριήμερο θεσμό του Navarino Challenge (13-15 Οκτωβρίου) θα έχει αγώνα μαραθωνίου αλλά και διαδρομές, για όλες τις προτιμήσεις, για έναν πολύ καλό σκοπό.

Για 11η χρονιά το Navarino Challenge θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στη Μεσσηνία, την Πύλο και η Costa Navarino και συγκεκριμένα σε αυτόν τον θεσμό που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 αθλητικές δραστηριότητες όπως: μαθήματα μπάσκετ και τουρνουά μπάσκετ 4on4, τουρνουά beach volley, tennis (τουρνουά, μαθήματα και επίδειξη τένις), beachathlon, pilates, αναρρίχηση, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, γκολφ, πυγμαχία, crossfit, yoga, high intensity training, spinning, water sports και άλλες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου άνθρωποι από διάφορα σημεία του κόσμου θα συγκεντρωθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino για να απολαύσουν τρεις μέρες άθλησης και χαλάρωσης, σε ένα μαγικό τοπίο.

Τη φετινή χρονιά, στο Navarino Challenge θα έχει για πρώτη φορά και μαραθώνιο. Ο Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διασχίσουν την παραλία της Βοϊδοκοιλιάςόπως θα συμβεί και με τους συμμετέχοντες στον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand.

Η διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας -μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω- και μια από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τρέξιμο. Το ιδιόμορφο όνομα αυτής της μαγευτικής τοποθεσίας, Βοϊδοκοιλιά, μπορεί να εντοπιστεί σε έναν αCoρχαίο μύθο για τον Ερμή, ο οποίος έκλεψε τα βόδια του αδελφού του, Απόλλωνα και τα έκρυψε σε μια σπηλιά πάνω από την παραλία. Ο Ερμής, νιώθοντας τύψεις, έδωσε στον Απόλλωνα μια λύρα φτιαγμένη από το κέλυφος μιας θαλάσσιας χελώνας, η οποία μέχρι σήμερα γεννά τα αυγά της στον κόλπο.

Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τρέξουν στον Μαραθώνιο 42χλμ. και σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη. Πρόκειται για τους μοναδικούς αγώνες trail run που συνδυάζουν χώμα, άμμο και άσφαλτο.

Κωνσταντίνος Καρνάζης: «Ο μαραθώνιος στο Navarino Challenge κάνει ένα εξαιρετικό event, τέλειο»

Ο Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού και ένας από τους γνωστότερους ultra runners από όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Καρνάζης, μιλώντας για το Navarino challenge εξέφρασε για πολλοστή φορά την αγάπη του για τον συγκεκριμένο θεσμό αλλά και για την περιοχή που τον φιλοξενεί καθώς ο ίδιος επιστρέφει κάθε χρόνο στον ίδιο τόπο για το ίδιο event:

«Το να έχει μία διαδρομή μαραθωνίου το Navarino Challenge στην Costa Navarino κάνει ένα εξαιρετικό event ακόμη καλύτερο. Η Μεσσηνία είναι ιδανική για τρέξιμο και η ομορφιά της είναι θεαματική. Φυσικά, το να τρέξει κανείς 42,2χλμ. δεν θα είναι εύκολο. Αλλά αυτό είναι που κάνει το challenge να έχει νόημα και ανταμοιβή. Είμαι, επίσης, χαρούμενος που η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και υπερμαραθωνοδρόμος Τζο Μαντά θα αγωνιστεί σε αυτη την κούρσα. Ο μαραθώνιος είναι σημείο καμπής για την Ελλάδα και το γεγονός πως έχουμε δυνατούς άνδρες και δυνατές γυναίκες να συμμετέχουν δείχνει πως οι Έλληνες από όλο τον κόσμο μπορούν να ενωθούν και ως ένα να κυνηγήσουν την αθλητική αρετή και αριστεία.

Το Navarino Challenge, η Costa Navarino και η Μεσσηνία είναι ξεχωριστά και χαρακτηριστικά, διαφορετικά από κάθε άλλο μέρος του κόσμου που έχω ταξιδέψει. Το τοπίο είναι δραματικό και δυνατό, και η λαμπερή θάλασσα του Ιονίου κολακεύει και ενισχύει το πλαίσιο. Πρέπει αυτά να τα δει κανείς από κοντά για να τα εκτιμήσει και καλώ εγώ τους δρομείς από όλο τον κόσμου να ζήσουν αυτή την εμπειρία από πρώτο χέρι. Ο Χένρι Μίλερ το έχει πει σωστά: "Χρειάζεται μία ολόκληρη ζωή για κάποιον για να ανακαλύψει την Ελλάδα αλλά χρειάζεται μόνο μία στιγμή για να την ερωτευτεί"», δήλωσε ο Καρνάζης σχετικά με το Navarino Challenge.

Τρέχουμε για καλό σκοπό

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος θα δοθούν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, του μεγαλύτερου lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα. Στα συνολικά 16 σχολεία που βρίσκονται γύρω από τις άκρες του Bwindi Impenetrable National Park (BNIP) και είναι κοντά σε βιότοπους που κατοικούν ορεινοί γορίλες, μόνο τρία πληρούν τα πρότυπα υγιεινής για παιδιά και δασκάλους και όλα τα υπόλοιπα 13 σχολεία, απαιτούν σημαντική οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Δες εδώ βίντεο με ορισμένα highlights από τις διαδρομές τρεξίματος του Navarino Challenge.

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να λάβουν άμεσα μέρος στις διαδρομές των powered by That Gorilla Brand, 21,1χλμ powered by That Gorilla Brand, 10χλμ, 5χλμ powered by Miele, 1χλμ για νέους 10 έως 14 ετών powered by Europa και 1χλμ για παιδιά έως 9 ετών powered by Βίκος. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλούσια δώρα όπως τσάντα, τεχνικό μπλουζάκι, παγούρι ανάλογα τη διαδρομή που θα επιλέξουν και προϊόντα Messinian Spa, ενώ φέτος το πακέτο συμμετοχής θα εμπλουτιστεί με πολλά προϊόντα έκπληξη.

Δες εδώ τις διαδρομές τρεξίματος του Navarino Challenge και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει πρωινό και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς.



Στο πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino. Στις φετινές δράσεις θα βρεις πέραν του τρεξίματος, δραστηριότητες όπως: μαθήματα μπάσκετ και τουρνουά μπάσκετ 4on4, τουρνουά beach volley, tennis (τουρνουά, μαθήματα και επίδειξη τένις), beachathlon, pilates, αναρρίχηση, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, γκολφ, πυγμαχία, crossfit, yoga, high intensity training, spinning, water sports και άλλες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Το Navarino Challenge πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Gazzetta.gr.

