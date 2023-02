Κυριακή γεμάτη δράση στη Novileague All Star

Ο μεγάλος διαγωνισμός της Novibet επέστρεψε ανανεωμένος και γεμάτος μοναδικά δώρα*!

All Star έπαθλα* στη νέα NoviLeague

Την Κυριακή ξεκινάει και ολοκληρώνεται η πέμπτη στροφή του νέου μεγάλου διαγωνισμού της Novibet, Novileague All Star, με πλούσια δώρα* και μεγάλο έπαθλο 10.000€*! Τα μέλη καλούνται να απαντήσουν-προβλέψουν σήμερα σε επιλεγμένους αγώνες του ποδοσφαιρικού προγράμματος.

ΑπότηSuperLeagueσαφώς ξεχωρίζει η σημαντική αναμέτρηση του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο με φόντο την είσοδο στα Playoffs, ενώ το μενού περιλαμβάνει και τις κρίσιμες μάχες παραμονής του Ιωνικού και του Λεβαδειακού, απέναντι σε ΟΦΗ και Παναιτωλικό αντίστοιχα.

Στο εξωτερικό η PremierLeagueκλέβει την παράσταση με το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα σε Τότεναμ και Τσέλσι, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να αποφύγει τη «ζημιά» απέναντι στην επικίνδυνη Νιούκαστλ.

Από τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα, στη Bundesligaξεχωρίζει η μάχη κορυφής ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ουνιόν Βερολίνου, ενώ ντέρμπι κορυφής υπάρχει και στη Γαλλία με τη Μαρσέιγ να υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν. Στη SerieA, το ματς της Μίλαν απέναντι στην Αταλάντα θα κρίνει το ποια απ’ τις δύο θα έχει προβάδισμα στην τελική ευθεία για τα εισιτήρια του ChampionsLeague.

Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της NovileagueAllStar στην 5η αγωνιστική είναι οι εξής:

1. Τότεναμ-Τσέλσι: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

2. Ιωνικός - ΟΦΗ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

3. Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

4. Μονακό - Νις: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

5. Μπάγερν - Ουνιόν: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

6. Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

7. Άλμερία - Μπαρτσελόνα: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

8. Αρης - Ατρόμητος: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

9. Μίλαν - Αταλάντα: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

10. Μαρσέιγ - Παρί Σ.Ζ.: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

Novileague All Star με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*

Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται FreeBet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 FreeSpins*.

Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ & ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/NOVI-LEAGUE