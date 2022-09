Όλα έτοιμα για το 11ο Spetses Mini Marathon!

Έρχεται στις 7-9 Οκτωβρίου 2022.

Η αντίστροφη μέτρηση για το 11ο Spetses Mini Marathon έχει ξεκινήσει και η κατάμεστη αίθουσα του ΟΑΚΑ στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου, επιβεβαίωσε την ανυπομονησία όλων με τον καλύτερο τρόπο. Στις 7,8 και 9 Οκτωβρίου ο παλμός του αθλητισμού θα χτυπά στο νησί των Σπετσών, με την τοπική κοινωνία, τους εθελοντές και την οργανωτική επιτροπή, να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους αθλητές και τους θεατές του μεγαλύτερου multi-sport event της Ελλάδας και να τους προσφέρουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία, τιμώντας το μότο του αγώνα, «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και του Δήμου Σπετσών, με την Υφυπουργό Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη να δηλώνει σχετικά:

"Με 11 χρόνια παράδοσης, το Spetses Mini Marathon αποτελεί ένα από τα πλέον αγαπημένα ραντεβού κάθε χρονιάς για αθλητές και μη, άρρηκτα πια συνδεδεμένο με το νησί της Μπουμπουλίνας. Με την υποδειγματική σοβαρότητα και τον ξεχωριστό «παλμό» της διοργάνωσης, είναι ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας, χάριν του οποίου ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών συρρέει κάθε χρόνο στο πανέμορφο νησί των Σπετσών. Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η δυναμική του αθλητικού τουρισμού και η σημασία του για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και, τελικά, την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Γι’ αυτό και θα ήθελα ιδιαιτέρως να συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για το έργο τους, με την ευχή ανάλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προσδίδουν ξεχωριστή υπεραξία στο εγχώριο τουριστικό προϊόν μας, να πληθύνουν στο μέλλον."

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κος Γιώργος Μαυρωτάς, δήλωσε:

«Μετά από 10 χρόνια συνεχούς, πετυχημένης παρουσίας το Spetses mini Marathon συνεχίζει να προσελκύει αθλούμενους απ’ όλον τον κόσμο καθιστώντας τις Σπέτσες πρωταγωνιστή στον αθλητικό τουρισμό. Ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες που έχουν αθλητικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα γιατί πιστεύουμε στη δύναμή τους. Η χώρα μας έχει ένα ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά τον αθλητικό τουρισμό που μπορεί να συνδυασθεί με κάθε γωνιά της χώρας μας και ειδικά με ιστορικά, πανέμορφα και ιδιαίτερα τοπόσημα όπως οι Σπέτσες. Με τις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα και το μεράκι κάποιων ανθρώπων δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες συμμετοχής και απόλαυσης της άσκησης. Είμαι σίγουρος ότι για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε μια πετυχημένη διοργάνωση που θα την ευχαριστηθούν όλοι οι συμμετέχοντες, περνώντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, ακόμα και για μένα που δεν σας κρύβω ότι το βρίσκω πολύ ελκυστικό να κολυμπήσω στα όμορφα νερά των Σπετσών.»

Τέλος, η Πρόεδρος και ιδρύτρια του Spetses Mini Marathon, κα Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε:

«Το Spetses mini Marathon είναι μια γιορτή του αθλητισμού! Ευχαριστώ θερμά τον Συντονιστή - Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας που βρισκόμαστε σήμερα, καθώς και όλους τους χορηγούς και εθελοντές για την διαχρονική τους προσφορά σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε όλους στις Σπέτσες!»

Το πρόγραμμα του Spetses mini Marathon 2022 περιλαμβάνει τρεις δρομικές διαδρομές 5 χιλιόμετρα Garmin Run Series, 10 χιλιόμετρα και 25 χιλιόμετρα, καθώς και τρεις κολυμβητικές διαδρομές 1.500 μέτρα, 3.000 μέτρα (ο διάπλους των Σπετσών) και 5.000 μέτρα. Για τις εγγραφές σας μπείτε στο www.spetsesmarathon.com

Χορηγοί της διοργάνωσης του Spetses mini Marathon είναι:

Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon είναι η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes. Στο Spetses Mini Marathon θα συμμετέχουν ενεργά και οι αθλητές της bwin – μέλη του προγράμματος «Τeam Future: Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών», που αποτελείται από 12 νεαρούς ταλαντούχους αθλητές ολυμπιακών αγωνισμάτων.

Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φροντίζει να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ελεγκτικών, συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.

Tο brand ζυμαρικών Melissa, που είναι για περισσότερα από 10 χρόνια χορηγός του Spetses mini Marathon, με την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικά με Λαχανικά, που είναι φτιαγμένα μόνο από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, πολτό φρέσκων λαχανικών και αποτελούν την ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή. Beauty Partner είναι η εταιρεία BIOTHERM, επίσης διαχρονικός χορηγός του Spetses mini Marathon, που φροντίζει για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- φυσικά προϊόντα.

Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, είναι ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η TECHNOGYM, το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως στηρίζει το Spetses mini Marathon, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τις μοναδικές δυνατότητες του εξοπλισμού που διαθέτει. Χορηγός αθλητικού υλικού επιδόσεων είναι η UNDER ARMOUR, κορυφαίο brand αθλητικού ρουχισμού & υποδήματος.

Η INTERMED, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στηρίζει τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. ToFarmakeioMou, που θα «ντύσει» τον αγώνα τους κολύμβησης, παρέχοντας μπλούζες, τσάντες, μετάλλια και swim buoy safety κολύμβησης για όλους τους κολυμβητές που θα λάβουν μέρος, ενώ παράλληλα θα επιφυλάσσει εκπλήξεις και διαγωνισμούς για συμμετέχοντες και θεατές. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που φροντίζει για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ, το αγαπημένο έδεσμα υψηλής διατροφικής αξίας, που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους με την πλούσια γεύση του, ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους, η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδή και παροχή πρώτων βοηθειών, σε τυχόν ιατρικές ανάγκες και περιστατικά που θα προκύψουν, για όλους τους παρευρισκόμενους - συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές - καθ΄ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς, θα διαθέσει ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επανδρωμένο ασθενοφόρο.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι οι κινηματογράφοι Village Cinemas.

Transportation Partner της διοργάνωσης είναι η Hellenic Seaways, η οποία προσφέρει έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί τις ημέρες της διοργάνωσης.

Συντελεστής της διοργάνωσης είναι η LIFEGUARD HELLAS, η οποία παρέχει ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η INNEWS και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το HELLO, το Shape και το Gazzetta.