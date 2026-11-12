Ο Γιάννης Ταουσιάνης έκανε δύο αναγκαστικές αλλαγές στον αγώνα της Ελλάδας U21 με την Ισλανδία, καθώς τραυματίστηκαν τόσο ο Νόα Άλεν όσο και ο Δημήτρης Μοναστηρλής.

Διπλό πρόβλημα για τον Γιάννη Ταουσιάνη πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας του αγώνα της Ελλάδας U21 με την Ισλανδία στο Ρέκιαβικ, καθώς χρειάστηκε να κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές και να «κάψει» δύο από τις τρεις διακοπές του.

Αρχικά, στο 22ο λεπτό ο Νόα Άλεν ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Κάτρη. Στο 56' ο Δημήτρης Μοναστηρλής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας κι αυτός ενοχλήσεις και το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως θα πρέπει να βγει από το ματς, με τον Νίκο Μπότη να περνάει στη θέση του.

Φυσικά έντονο ενδιαφέρον για την κατάσταση του Μοναστηρλή υπάρχει και στις τάξεις του ΠΑΟΚ, καθώς στο τελευταίο διάστημα είχε πάρει τα γάντια του βασικού.