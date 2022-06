Στα... μαλακά έπεσε ο αμυντικός της Γουέστ Χαμ που τιμωρήθηκε με κοινωφελή εργασία μετά την ομολογία του ότι κακοποίησε το κατοικίδιο ζώο του.

Ο 27χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ προκάλεσε δημόσια κατακραυγή μετά την αποκάλυψη του σοκαριστικού βίντεο που τον δείχνει να κλωτσά και να χτυπά τη γάτα του στο σπίτι του στο Λονδίνο (ενώ ο αδερφός του βιντεοσκοπεί την σκηνή)!

Στις 24 Μάη, παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την πράξη του, με τις αρχές να αναβάλουν την εκδίκαση της ποινής του μέχρι σήμερα, όπου έγινε γνωστό ότι θα τιμωρηθεί με 180 ώρες κοινωφελούς εργασίας, ενώ του απαγορεύτηκε να έχει γάτες για πέντε χρόνια.

Ο Ζουμά κατηγορήθηκε για δύο πράξεις βάσει του Νόμου για την Προστασία των Ζώων, με την κακοποίηση να επισύρει ποινή έως και τέσσερα χρόνια και πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ, όμως ο διεθνής άσος «έπεσε στα μαλακά».

Με 140 ώρες κοινωφελούς εργασίας τιμωρήθηκε ο αδερφός του ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για συνέργεια και παροχή συμβουλών.

BREAKING: West Ham defender Kurt Zouma sentenced to 180 hours community service and banned from keeping cats for five years. After pleading guilty to two counts of causing unnecessary suffering to a protected animal. pic.twitter.com/gfp9i235Bd