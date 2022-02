Ο Κερτ Ζουμά της Γουέστ Χαμ φαίνεται σε βίντεο να κλωτσά να χτυπά την γάτα του και γενικώς να κακομεταχειρίζεται την ίδια του τη γάτα στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Απίστευτες εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή τον 27χρονο Γάλλο αμυντικό της Γουέστ Χαμ. Η «Sun» δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ο Κερτ Ζουμά να χαστουκίζει και γενικώς να κακομεταχειρίζεται την ίδια του τη γάτα στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο αδερφός του ο οποίος βιντεοσκοπεί τις βίαιες πράξεις κατά της γάτας δεν σταματάει να γελάει, ενώ στο βίντεο φαίνεται κι ένα μικρό παιδί, το οποίο παρακολουθεί τον Κερτ Ζουμά να χτυπάει την γάτα του.

Γι' όλα αυτά ο έμπειρος στόπερ των «σφυριών» αναμένεται να αντιμετωπίσει ποινικές κυρώσεις, καθώς είναι δεδομένο πως θα του απαγγελθούν κατηγορίες βάσει του αυστηρού νομικού πλαισίου που υπάρχει στην Αγγλία. Μάλιστα, ο νέος νόμος προβλέπει ακόμη και φυλάκιση από έξι μήνες έως και πέντε χρόνια!

Από την πλευρά του πάντως ο ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ και αφότου τα βίντεο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, απολογήθηκε για τις πράξεις του.

«Θέλω να απολογηθώ για τις πράξεις μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά μου, για την οποία μετανιώνω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη κι από όσους αναστατώθηκαν με το βίντεο και να σας διαβεβαιώσω πως οι δύο γάτες μας είναι υγιείς και σε καλή κατάσταση. Όλη η οικογένειά μου τις αντιμετωπίζει με αγάπη και φροντίδα και το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν κάτι μεμονωμένο, που δεν θα ξανασυμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ η Γουέστ Χαμ εξέδωσε ανακοίνωση και καταδίκασε τις πράξεις του Κερτ Ζουμά.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του Κερτ Ζουμά. Έχουμε μιλήσει μαζί του και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα εσωτερικά, ενώ θέλουμε να κάνουμε σαφές πως με κανέναν τρόπο δεν ενθαρρύνουμε την κακομεταχείριση των ζώων», αναφέρεται στην ανακοίνωση των «σφυριών».

