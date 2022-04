Ο Ράφα Ναδάλ έπειτα από έξι εβδομάδες θα αγωνιστεί ξανά και στη Μαδρίτη έχει σημάνει «συναγερμός».

Ο Ράφαελ Ναδάλ με ανάρτηση στα social media γνωστοποίησε πως θα πάρει μέρος στο Όπεν της Μαδρίτης (1-8/5), σηματοδοτώντας της επιστροφή του έπειτα από 1,5 μήνα, εξαιτίας του τραυματισμού που είχε στον θώρακα.

