Ο Ρούμπεν Ντίας τέθηκε εκτός για τον αγώνα της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του.

Ο Ρούμπεν Ντίας θα απουσιάσει από τον εναρκτήριο αγώνα της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την Τετάρτη (17/06, 20:00).

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητης της εθνικής ομάδας, Ρομπέρτο Μαρτίνεζ, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, τόνισε πως ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και δεν θέλει να πάρει κάποιο ρίσκο.

«Νομίζω ότι η προετοιμασία ήταν τέλεια για όλους. Μόνο που ο Ρούμπεν Ντίας δεν είναι 100% έτοιμος για αύριο, οπότε όχι, δεν είναι έτοιμος να παίξει. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ρίσκα. Κάναμε τους ιατρικούς ελέγχους, όλα είναι δομικά καλά, απλώς πρέπει να αποφύγουμε να πάρουμε ρίσκα. Ιατρικά, χρειαζόμαστε να είναι 100% έτοιμος».

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Ruben Dias misses Portugal opening game against Congo. ❌⚠️



“He’s not fully fit and we won’t take any risks”, says Roberto Martínez. pic.twitter.com/qRhRBrHCi7 June 17, 2026

Θυμίζουμε πως ο 29χρόνος οπισθοφύλακας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα προετοιμασίας εναντίον της Νιγηρίας, νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Ερωτηθείς για το αν μετάνιωσε που δεν αντικατάστησε τον Ντίας με άλλον κεντρικό αμυντικό, ο Μαρτίνεθ απάντησε πως: «Όχι, δεν το μετανιώνω, γιατί έχουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ρούμπεν Ντίας τα πάει καλά, αλλά τώρα πρέπει να διαχειριστούμε τον δικό του τραυματισμό. Και έχουμε παίκτες που μπορούν επίσης να παίξουν στις θέσεις του κεντρικού αμυντικού».