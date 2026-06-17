Ο Λιονέλ Μέσι πάτησε κορυφή στη λίστα των πρώτων σκόρερ του Μουντιάλ και μάλλον σύντομα η απόλυτη πρωτιά θα του ανήκει.

Με κέφια ξεκίνησε στο φετινό, 6ο του Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέσι, καθώς με σόου και χατ-τρικ οδήγησε την Αργεντινή στο άνετο 3-0 επί της Αλγερίας, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο θεσμό της Βόρειας Αμερικής.

O Pulga θέλησε από νωρίς να δείξει τις προθέσεις του για τη διατήρηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, προκαλώντας δέος σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τα κατορθώματά του. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο ματς «έσπασε» επτά ρεκόρ.

Ένα εξ' αυτών φυσικά αφορά τη λίστα με τους all time σκόρερ του τουρνουά. Ο μάγος από το Ροσάριο έφτασε τα 16 γκολ και πλέον συγκατοικεί στην κορυφή με τον σπουδαίο Μίροσλαβ Κλόζε. Μοναδική τους διαφορά είναι πως ο Αργεντίνος έφτασε αυτό το ορόσημο έχοντας αγωνιστεί 27 φορές (περισσότερα ματς ever) ενώ ο Γερμανός 24.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι θέμα χρόνου ώστε ο Μέσι να κατέχει μόνος του και αυτή την κορυφή. Βέβαια, απειλείται και μάλιστα άμεσα, από έναν πρώην συμπαίκτη του, τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος στράικερ σημείωσε δυο γκολ απέναντι στη Σενεγάλη (3-1) και έφτασε τα 14, έχοντας παίξει σε 15 αγώνες. Θέλει ένα «τεμάχιο» για να ισοφαρίσει την επίδοση του μοναδικού Ρονάλντο Ναζάριο (15 γκολ σε 19 ματς) και δυο για την κορυφή.

Είναι αρκετά πιθανό λοιπόν ο Μίροσλαβ Κλόζε να παραδώσει τα σκήπτρα στα προσεχή ματς, ενώ δεν αποκλείεται ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεπεράσει τον... Μέσι ακόμη και κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης.