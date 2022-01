Οι πρώτες στιγμές του Ράφαελ Ναδάλ μετά τον θρίαμβό του στη Μελβούρνη.

Τι κι αν μετρά πια 21 τίτλους Grand Slam, για τον Ναδάλ, όπως και για κάθε μεγάλο πρωταθλητή, κάθε φορά είναι μοναδική. Τρομερές σκηνές με τον Ισπανό λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση από τον κορτ της «Rod Laver Arena» έχοντας κατακτήσει τον 21o τίτλο του στο Australian Open.



Οι κάμερες πιάνουν τον Ισπανό σταρ να πέφτει στο πάτωμα του γυμναστηρίου, αποκαμωμένος σωματικά και ψυχικά μετά τη μάχη των πέντε ωρών και 20 λεπτών με τον Μεντβέντεφ.

