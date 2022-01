«Έβρεξε» λούτρινα αρκουδάκια από τους φίλους των Hershey Bears

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην αρένα «Giant Center» στο Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια, περίμενε τη στιγμή τρία χρόνια και όταν αυτή έφθασε, του έδωσε και κατάλαβε. Οι οπαδοί των Hershey Bears πέταξαν 52.341 λούτρινα αρκουδάκια, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.



Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Έπειτα από τρία χρόνια φιλοξενήθηκε στην έδρα της ομάδας χόκεϊ επί πάγου ο αγώνας «Teddy Bear Toss», που εξ αιτίας του Covid-19 δεν είχε διεξαχθεί το 2020 και το 2021.



Είναι συνάντηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι καλά εξοπλισμένοι οπαδοί των Hershey Bears πήγαν στην αρένα με γεμάτες σακούλες από λούτρινα αρκουδάκια. Η στιγμή ρίψης είχε οριστεί όταν η ομάδα τους, η Hershey Bears, θα πετύχαινε το πρώτο της γκολ. Δείτε αυτή τη στιγμή.

GRIN AND "BEAR" IT: The fur flew in Hershey, Pa. Saturday night as @TheHersheyBears set a new world record as part of their annual #TeddyBearToss after the team's first goal, collecting 52,341 stuffed animals for 25 local charities. pic.twitter.com/OdoPNp7Nt2