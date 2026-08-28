Europa League: Ο προπονητής της Τραμπζονσπόρ παραιτήθηκε μετά την τεσσάρα από τη Φερεντσβάρος

Europa League: Ο προπονητής της Τραμπζονσπόρ παραιτήθηκε μετά την τεσσάρα από τη Φερεντσβάρος

Europa League: Ο προπονητής της Τραμπζονσπόρ παραιτήθηκε μετά την τεσσάρα από τη Φερεντσβάρος
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Ο προπονητής της Τραμπζονσπόρ, Φατίχ Τεκέ υπέβαλε την παραίτηση του, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για τα play-offs του Europa League.

Η Τραμπζονσπόρ δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Φερεντσβάρος, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 4-0 στην Ουγγαρία για το δεύτερο αγώνα των play-offs του Europa League και με συνολικό σκορ 5-0 (0-1 ήττα στην Τουρκία) αποχαιρέτησε από νωρίς τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και «υποβιβάστηκε» στη League Phase του Conference League.

Στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τους Ούγγρους, ο προπονητής του συλλόγου, Φατίχ Τεκέ, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα και υπέβαλε δημόσια την παραίτηση του, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας να τον συγχωρήσουν για αυτό το «βατερλώ».

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«Παραιτούμαι από ένα εξαιρετικά τιμητικό καθήκον. Η σημερινή ήττα είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι ατυχίες και η κακή τύχη μπορούν να γίνουν αποδεκτές, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ούτε μπορώ να κοιμηθώ μετά από αυτό. Ας με συγχωρήσουν όλοι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, η παραίτηση του 48χρόνου τεχνικού δεν σχετιζόταν μόνο με την ήττα από τη Φερεντσβάρος, αλλά οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ και άλλων αστέρων όπως του Φαμπίνιο, φαίνεται ότι επηρέασαν την απόφαση αυτή.

     

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