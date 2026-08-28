Ο προπονητής της Τραμπζονσπόρ, Φατίχ Τεκέ υπέβαλε την παραίτηση του, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για τα play-offs του Europa League.

Η Τραμπζονσπόρ δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Φερεντσβάρος, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 4-0 στην Ουγγαρία για το δεύτερο αγώνα των play-offs του Europa League και με συνολικό σκορ 5-0 (0-1 ήττα στην Τουρκία) αποχαιρέτησε από νωρίς τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και «υποβιβάστηκε» στη League Phase του Conference League.

Στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τους Ούγγρους, ο προπονητής του συλλόγου, Φατίχ Τεκέ, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα και υπέβαλε δημόσια την παραίτηση του, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας να τον συγχωρήσουν για αυτό το «βατερλώ».

🚨 Fatih Tekke istifa etti! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 27, 2026

«Παραιτούμαι από ένα εξαιρετικά τιμητικό καθήκον. Η σημερινή ήττα είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι ατυχίες και η κακή τύχη μπορούν να γίνουν αποδεκτές, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ούτε μπορώ να κοιμηθώ μετά από αυτό. Ας με συγχωρήσουν όλοι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”



Fatih Tekke:



Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden… August 27, 2026

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, η παραίτηση του 48χρόνου τεχνικού δεν σχετιζόταν μόνο με την ήττα από τη Φερεντσβάρος, αλλά οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ και άλλων αστέρων όπως του Φαμπίνιο, φαίνεται ότι επηρέασαν την απόφαση αυτή.