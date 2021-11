Davis Cup: Νίκη για τον Τζόκοβιτς, ήττα για την Σερβία (vid)

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να πήρε νίκη στο απλό αλλά η Σερβία ηττήθηκε με 2-1 από την Γερμανία στον όμιλο του Davis Cup.

Την ήττα με 2-1 από την Γερμανία γνώρισε στον όμιλο του Ινσμπουργκ στο Davis Cup η Σερβία.

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να πέτυχε την 17η νίκη του στη σειρά στο απλό στη διοργάνωση αλλά δεν έφτανε για να δώσει την πρόκριση στη Σερβία από το Σάββατο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-2,6-4 του Λέναρντ Στρουφ αλλά είχε προηγηθεί η ήττα του Φίλιπ Κραϊνοβιτς με 7-6 (4), 6-4 από τον Ντομινίκ Κέπφερ.

Η Σερβία με την Γερμανία μετά από το 1-1 έλυσαν τις διαφορές τους στο διπλό. Εκεί οι Τζόκοβιτς/Τσάτσιτς ηττήθηκαν με 7-6 (5), 3-6, 7-6 (5) από τους Κράβιετς/ Πούτζ και η Σερβία έχασε το παιχνίδι.

Πλέον η Σερβία έχει 1-1 (νίκες-ήττες) η Γερμανία έχει 1-0 νίκη και η Αυστρία έχει 0-1. Την Κυριακή θα παίξουν Αυστρία και Γερμανία.

Θυμίζουμε απευθείας στους "8" θα προκριθεί ο 1ος και θα περάσουν και οι δυο καλύτεροι 2οι. Ήδη στον προημιτελικό είναι η Ιταλία αφού μετά από τις ΗΠΑ κέρδισε το Σάββατο και την Κολομβία με νίκες των Σόνεγκο και Σίννερ.

Doubles delight



It's victory for Germany as Kevin Krawietz and Tim Puetz defeat Cacic and Djokovic in three sets!#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/RNHmf0lqB4