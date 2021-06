O Σπανούλης επέστρεψε στην Εθνική και η FIBA τον αποθέωσε μέσω... Team USA! (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στην Εθνική και θα αγωνιστεί στο Προολυμπιακό, με την FIBA να φτιάχνει ένα ξεχωριστό video για εκείνον.

Η Εθνική μας θα παραταχθεί στο Προολυμπιακό του Καναδά, έχοντας στις τάξεις τον Βασίλη Σπανούλη που θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της Επίσημης Αγαπημένης μετά από 6 χρόνια.

Η FIBA δεν γινόταν να ξεχάσει τον Kill Bill και το έκανε λίγο μετά την φωτογραφία που ανέβασε ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος αποθέωσε τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ έφτιαξε ένα video με τα καλύτερα του Σπανούλη από τον ιστορικό ημιτελικό κόντρα στην Team USA το 2006 και τη νίκη της Ελλάδας.

Σε εκείνο το ματς ο V-Span είχε... διαλύσει τους Αμερικανούς και μεταξύ άλλων τους ΛεΜπρόν, Καρμέλο, Πολ και Ουέιντ, πετυχαίνοντας 22 πόντους με 6/10 σουτ και 7/9 βολές.

Ο Σπανούλης μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες που θα παλέψουν στο Προολυμπιακό, ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς του Τόκιο για να επιστρέψει η χώρα μας, μετά την συμμετοχή της στο Πεκίνο το 2008.

Δείτε τι ανέβασε η FIBA για τον σπουδαίο Kill Bill!

Kill Bill is back for more 🇬🇷 action!@V_Spanoulis is back from retirement after six years and will look to lead @hellenicbf's quest for a spot in #Tokyo2020 at the #FIBAOQT in Victoria! pic.twitter.com/OypCiJWDkk