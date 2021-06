Ρουμενίγκε: Τέλος εποχής στην Μπάγερν!

Ο Καρλ – Χάιντς Ρουμενίγκε βρίσκεται μια ζωή στην Μπάγερν Μονάχου, όμως, το πρωί της Τρίτης έλυσε την συνεργασία του ως CEO, τερματίζοντας μια ολόκληρη εποχή στους Βαυαρούς!

Μερικούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο φινάλε, αποφάσισε ο Ρουμενίγκε να σταματήσει τη συνεργασία του με την ομάδα της καρδιάς του.

Την ομάδα αυτή στην οποία βρίσκεται από το 1974, όταν φυσικά πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως ποδοσφαιριστής, για να εξελιχθεί ως άνθρωπος και ως μέλος του αθλήματος όταν επέστρεψε το 1991.

Ο Ρουμενίγκε έγινε κομμάτι της Μπάγερν το 1974 και έγραψε τρομερή ιστορία στο κλαμπ, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών πίσω από τον Γκερντ Μίλερ και έχοντας ολοκληρώσει την θητεία του με 310 συμμετοχές στην Bundesliga και 162 τέρματα.

Δυο Κύπελλα Πρωταθλητριών (1975, 1976), δυο Κύπελλα Κυπελλούχων (1982, 1984), δυο πρωταθλήματα (1980, 1981), πρώτος σκόρερ στην Bundesliga σε τρεις διαφορετικές χρονιές (1980, 1981 και 1984), έφυγε το 1984 και επέστρεψε πλέον στις αρχές της δεκαετίας του '90 αναλαμβάνοντας ως αντιπρόεδρος.

Με την πάροδο των ετών η παρουσία του, ο λόγος που είχε στα θέματα της ομάδας και όσα πρόσφερε στον σύλλογο, του γέμισαν τη ζωή την οποία πέρασε δίπλα στην Μπάγερν που λάτρεψε.

Από το πρωί της Τρίτης αποτελεί πλέον παρελθόν και αποσύρεται από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, με τον Όλιβερ Καν ν' αναλαμβάνει ως CEO στη θέση του.

