Μπάγερν και Ντόρτμουντ ξεπέρασαν τα εμπόδια των Μάιντς και Έλβερσμπεργκ, αντίστοιχα, με σκορ 2-1 και παρέμειναν ισόβαθμες στην κορυφή της Bundesliga. Βρυχήθηκε με πεντάρα η Λειψία.

Μάιντς - Μπάγερν 1-2

Μετά τη χορταστική ισοπαλία στο Klassiker απέναντι στη Ντόρτμουντ, η Μπάγερν επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών στη Bundesliga, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας επί της Μάιντς. Το δρόμο της νίκης άνοιξε στο 14΄ο Κίμιχ, ο οποίος με εντυπωσιακό μακρινό σουτ σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας για το 1-0. Στο 57΄η Μπάγερν βρήκε και δεύτερο γκολ στον αγώνα, όταν ο Κέιν κράτησε τη μπάλα στην περιοχή υπό πίεση κι έδωσε πάσα πάρε-βάλε στον Καρλ που ανέβασε τη διαφορά στα δυο γκολ. Το γκολ του Τιτζ στο 90΄+3΄για τη Μάιντς δεν μπορούσε να στερήσει το τρίποντο για τη Μπάγερν, η οποία πήρε τη νίκη, αλλά παράλληλα έχασε τον Μάνουελ Νόιερ, που αντικαταστάθηκε στο 45΄με τραυματισμό στο πόδι.

Ντόρτμουντ – Έλβερσμπεργκ 2-1

Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αγωνίζεται για 67 λεπτά, η Ντόρτμουντ επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Έλβερσμπεργκ και συνέχισε να συγκατοικεί με την Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga. Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο, εντούτοις πήγαν στην ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς τέρματα. Το σκορ άνοιξε εντέλει στο 55ο λεπτό, όταν ο Νμέτσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής. Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα των Βεστφαλών στο 71' με τρομερό μακρινό σουτ, με τους νεοφώτιστους να μειώνουν με υπέροχο γυριστό του Φούτκοϊ δέκα λεπτά αργότερα αλλά να μην αποφεύγουν την ήττα.

Λειψία - Άουγκσμπουργκ 5-2

Ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς η Λειψία, η οποία αυτή τη φορά διέλυσε με ανατροπή και σκορ 5-2 την Άουγκσμπουργκ ώστε να ανέβει στην 3η θέση της Bundesliga με την τρίτη της νίκη στη σειρά. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν μόλις στο πρώτο λεπτό με γκολ του Κάντε, όμως ακολούθησε ξέσπασμα των Ταύρων. Τα γκολ των Μπανζουζί (33΄) και Ενκουνκού (35΄) γύρισαν το ματς μέσα σε δυο λεπτά, προτού ο Ράουμ ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 45΄+1΄. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν ακόμα δυο τέρματα από τους Ρομούλο (60΄) και Μπαουμγκάρτνερ (66΄) για το 5-1, με την Άουγκσμπουργκ απλώς να μαζεύει τη διαφορά στις καθυστερήσεις με σκόρερ τον Ογκουντού για το τελικό 5-2.

Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2

Γλίτωσε τα χειρότερα η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που ισοφάρισε στο τέλος σε 2-2 την Πάντερμπορν, παίζοντας με δέκα παίκτες. Οι Αετοί ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα με τον Μπούρκαρντ στο 23ο λεπτό, εντούτοις οι γηπεδούχοι πρόλαβαν να ισοφαρίσουν πριν την ανάπαυλα με τον Όμπερμαϊρ (45'). Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πίρινγκερ στο 73' ανέτρεψε τα δεδομένα, με την αποβολή του Μπάουμ (75') να δυσκολεύει περαιτέρω την Άιντραχτ, που εντέλει λυτρώθηκε με δεύτερο γκολ του Μπούρκαρντ στο τρίτο λεπτό ων καθυστερήσεων.