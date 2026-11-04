Ιστορικό επίτευγμα για τον Νόιερ: «Πάτησε» στην 3η θέση των συμμετοχών στο Champions League

Ο Μάνουελ Νόιερ κατέγραψε την 164η συμμετοχή του στο Champions League και έτσι κατάφερε να φτάσει στην 3η θέση στην λίστα συμμετοχών της διοργάνωσης

Σε ένα ιστορικό ορόσημο για την καριέρα του έφτασε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, στο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-0), ο οποίος κατέγραψε τη 164η του συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου, το Champions League.

Με την παρουσία του αυτή, ο πολύπειρος κίπερ άφησε πίσω του σπουδαίους παίκτες και έγινε πλέον ο Γερμανός ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Παράλληλα, το επίτευγμα του αυτό τον ανεβάζει στην 3η θέση στην συνολική λίστα όλων των εποχών στο Champions League, έχοντας μπροστά του τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ίκερ Κασίγιας.

Η λίστα έχει πλέον διαμορφωθεί με τον «CR7» στην 1η θέση με 185 συμμετοχές, ο Ίκερ Κασίγιας ακολουθεί με 177 συμμετοχές, ο Μάνουελ Νόιερ μόλις πάτησε την 3η θέση καταγράφοντας 164 εμφανίσεις και πίσω του βρίσκονται ο Λιονέλ Μέσι και ο Τόμας Μίλερ, έχοντας αμφότεροι 163 συμμετοχές.