Ο Τούχελ αντί να πανηγυρίσει έτρεξε πρώτα να συγχαρεί τον Γκουαρδιόλα (vid)

Οταν ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός του Champions League, ο οποίος βρήκε νικήτρια την Τσέλσι, ο Τόμας Τούχελ έσπευσε να συγχαρεί τον αντίπαλο του, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σε έξαλλους πανηγυρισμούς, όπως είναι λογικό, ξέσπασαν άπαντες στην Τσέλσι μετά το τελευταίο σφύριγμα του Λαόθ στον τελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο των «μπλε» εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Οχι όμως ο Τόμας Τούχελ. Οι παίκτες της Τσέλσι, παρέσυραν τον Γερμανό τεχνικό των Λονδρέζων, αλλά εκείνος έσπευσε πρώτα στον πάγκο της Σίτι, προκειμένου να συγχαρεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

I love how Tuchel immediately turns back to shake hands with Pep Guardiola. Professionalism & Sportsmanship of the highest order

Many might not even have remembered to turn back right away especially when you're feeling so many emotions in that momentpic.twitter.com/0s2MW92hz9