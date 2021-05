Αθπιλικουέτα: Ένας αρχηγός που τιμά με ιδρώτα το περιβραχιόνιο (pics)

Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα σήκωσε ψηλά στον ουρανό του Πόρτο την κούπα του Champions League, με την Τσέλσι να έχει βρει έναν αρχηγό που γνωρίζει τις ευθύνες του περιβραχιονίου στο μπράτσο του...

Είναι ένας εξ αυτών στους οποίους η Τσέλσι πρέπει να στηρίζεται ώστε να βοηθάει τους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, να τους μυεί στις αξίες του συλλόγου, ν' αντιλαμβάνονται το βάρος της μπλε φανέλας και φυσικά στην πάροδο των ετών εκείνος έχει να παρουσιάσει μεγάλες στιγμές και τρόπαια στην συλλογή του...

Ο Ισπανός φουλ μπακ φυσικά ενημερώθηκε πως βρίσκεται και στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το προσεχές Euro και είναι πανέτοιμος παρά την κουραστική σεζόν στην οποία ήταν από εκείνους που μόχθησαν και τράβηξαν κουπί... διαρκείας.

Ο Αθπιλικουέτα σήκωσε το τρόπαιο του Champions League έγραψε τη δική του ιστορία, το πρωί της Κυριακής ήπιε καφέ παρέα με την κούπα με φόντο το Πόρτο και ο captain της Τσέλσι είναι το απόλυτο παράδειγμα αξιοπρέπειας και τιμιότητας...

Ο «Άθπι» αποκτήθηκε το 2012 από την Μαρσέιγ κοστίζοντας μόλις 7 εκατομμύρια λίρες. Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε ο νυν αρχηγός των «μπλε» έδειξε εξ αρχής τι θα επακολουθούσε.

Κατάφερε στην πρώτη του σεζόν ως δεξιός μπακ να παίξει στο 73% των αναμετρήσεων και να κατακτήσει και τον πρώτο του τίτλο με τον σύλλογο, φανερώνοντας πως μαζί του η δεξιά πλευρά της Τσέλσι είχε βρει κάτι ιδιαίτερο. Κι όμως, υπήρξε και εποχή που... μετακόμισε αριστερά!

Το 2013 ο Ζοσέ Μουρίνιο τον μετακίνησε στην απέναντι πτέρυγα από αυτή που έχει συνηθίσει να κινείται λόγω και του δεξιού του ποδιού, όμως, ακόμα κι έτσι, ο Άσλεϊ Κόουλ βρέθηκε πίσω από τον Αθπιλικουέτα και ο Ισπανός αναδείχθηκε κορυφαίος της χρονιάς από τους συμπαίκτες του.

Chelsea’s captains in our three Champions League Final’s: 2008 - John Terry 2012 - Frank Lampard 2021 - César Azpilicueta ⏳ Three club legends. pic.twitter.com/EEm33iysHl

Το 2015 ολοκλήρωσε την σεζόν κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στη δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στους Λονδρέζους, πήρε και το LeagueCup κάνοντας 8 τάκλιν στον τελικό (!) και όποιος προπονητής κι αν περνούσε, καταλάβαινε την βαρύτητα της παρουσίας του έμπειρου φουλ μπακ στην ομάδα.

Από τον Μπενίτεθ, στον άλλοτε special one, τον Χίντινκ, τον Κόντε, τον Σάρι, τον Λάμπαρντ και τώρα τον Τούχελ, ο Αθπιλικουέτα καταφέρνει να κερδίσει κάθε κόουτς με τον οποίο έχει συνεργαστεί! Κι αν δεν τον κερδίσει, θα του δείξει ότι είναι δουλευταράς όσο λίγοι!

Έχει συνεργαστεί με 8 τεχνικούς στους «μπλε», έχει κατακτήσει 7 τρόπαια και συνεχίζει ακάθεκτος...

Ο Αντόνιο Κόντε που άρχισε να παίζει με τρεις στην άμυνα τον τοποθέτησε στο δεξί άκρο του 3-4-3 και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα τρομερό σερί από τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα που έφτασε να θεωρείται... βιονικός. Ακόμα κι αν κουράζεται ποτέ δεν παρατάει την προσπάθεια, έχει την πιο σωστή νοοτροπία κι όσα χτυπήματα κι αν δεχθεί θα συνεχίσει να σηκώνεται.

Όπως φάνηκε και μετά τον τελικό του Champions League, ξέρει ακριβώς πως να διαχειριστεί τους συμπαίκτες του...

Έπαιξε σε όλα τα ματς της σεζόν 2016-2017 για να γίνει μόλις ο τέταρτος outfield παίκτης της Premier που αγωνίζεται σε κάθε λεπτό του πρωταθλήματος. Στην επόμενη αγωνιστική περίοδο έπαιξε τα περισσότερα λεπτά από κάθε άλλον παίκτη της Τσέλσι όντας ο αρχηγός σε 21 από τα 52 ματς.

Γύρισε σε τετράδα ως δεξιός μπακ επί Σάρι, σήκωσε το Europa League, τον πρώτο του τίτλο ως κανονικός captain, την σεζόν 2019-2020 έγινε οριστικά πρώτος αρχηγός και είχε τις περισσότερες συμμετοχές, τάκλιν και παρεμβάσεις σε φάσεις αντιπάλων σε σχέση με όλους τους συμπαίκτες του.

«Είναι όλα όσα πρέπει ν' αντιπροσωπεύει η Τσέλσι» είπε ο Τόμας Τούχελ για εκείνον για να τον αποθεώσει, καθώς ο «Άθπι» έγινε μόλις ο δεύτερος μη Άγγλος ποδοσφαιριστής που έφτασε τις 400 εμφανίσεις με την Τσέλσι μετά τον Τσεχ.

Ο τελικός του Champions League ήταν η 429η εμφάνισή του με τη φανέλα της ομάδας και με την κούπα έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο ως αρχηγός σε ομάδα εκτός της πατρίδας του.

Dreams come true. Thanks for your support to achieve this. More to come 💪🏻 @ChelseaFC pic.twitter.com/WhXdy8W0jr