Εφές: Το «μπουγέλο» σε Αταμάν και Μίτσιτς στη συνέντευξη Τύπου (vid)

Χαρές και πανηγύρια στην Αναντολού Εφές, με τους πανηγυρισμούς να έδιναν και να έπαιρναν μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Θα πρέπει να περάσουν πολλές ημέρες μέχρι να συνειδητοποιήσουν στην Εφές ότι είναι πρωταθλητές Ευρώπης!

Άλλωστε δεν χρειάζεται να... βιαστούν. Το απολαμβάνουν. Όπως το απόλαυσαν και στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Την ώρα που οι Εργκίν Αταμάν και Βασίλιε Μίτσιτς έδιναν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό, οι υπόλοιποι παίκτες της Εφές έκαναν «ντου» στην αίθουσα και μπουγέλωσαν τον προπονητή τους όπως επίσης και στον MVP της EuroLeague.

Το άξιζαν και με το παραπάνω!

We interrupt this press conference with a very important message....



PARTY #F4GLORY pic.twitter.com/AeoUp04JuT