Η κακοκαιρία στην Αρχαία Ολυμπία αλλάζει τα σχέδια στην Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026.

Όπως αποφάσισε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η εκδήλωση, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (26/11), θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας.

Όπως διευκρινίζει η ΕΟΕ, «η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής» και λόγω της «ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυνατή».

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, και την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί τελικά στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής.

Λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυνατή. Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές».

