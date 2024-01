Η Κροατία πήρε το ντέρμπι από την Ισπανία στα πέναλτι, με τον ίδιο τρόπο το Μαυροβούνιο επιβλήθηκε της Γαλλίας στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού, στον όμιλο του Ντουμπρόβνικ.

Η κατάργηση της ισοπαλίας και η ανάδειξη νικητή στα πέναλτι και στα παιχνίδια των ομίλων που εφαρμόζεται από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, βρήκε εφαρμογή με το καλημέρα και στα δύο παιχνίδια του Α' ομίλου στο Ντουμπρόβνικ.

Αρχικά το Μαυροβούνιο επιβλήθηκε της Γαλλίας στα πέναλτι με συνολικό σκορ 20-19 (κανονικός αγώνας 10-10).

Ο Αλέκσα Ουκρόπινα του Πανιώνιου, ήταν ο πρωταγωνιστής για το Μαυροβούνιο, με δικό του γκολ 1:49 πριν από το τέλος ισοφάρισε σε 10-10 και έστειλε τον αγώνα στα πέναλτι. Εκτελέστηκαν 20 συνολικά πέναλτι, με τον Ουγκό Κρουσιλά να αστοχεί για τη Γαλλία στο 19ο και τον Ουκρόπινα αμέσως μετά να τελειώνει τον αγώνα.

PENALTY THRILLER!



After finishing 10-10 in regulation time, Montenegro defeats France 20-19 on penalties.#EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport pic.twitter.com/JCx5Mbhmzl