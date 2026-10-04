Ο Εθνικός με ξέσπασμα στο τελευταίο οκτάλεπτο νίκησε εντός έδρας τη ΝΕΠ με 16-13 για την πρώτη του νίκη στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Εθνικός με ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο νίκησε τη ΝΕ Πατρών με 16-13 την Κυριακή (4/10) στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα της Πάτρας προηγήθηκε με 13-11 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, όμως ο Εθνικός απάντησε με σερί 5-0, για να φθάσει στο τελικό 16-13 και στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-4, 5-4, 5-2.

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 2, Γαλανοπούλου 3, Τέρνερ 1, Μιμίδη 3, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου 3, Γουίσμαν, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Κλαψιανού, Νικολοπούλου.

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου, Kοτζαμπάση, Νισιγιάμα 1, Τσιμάρα 5, Σιτάρα 4, Ζήκου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 3, Δ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (2η αγωνιστική)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Λάρισα-Χανιά 8-11

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 12-22

ΠΕΚΕΒ-Πανιώνιος 7-16

ΓΣ Ηλιούπολης-Γλυφάδα 13-16

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Εθνικός-ΝΕΠ 16-13

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Άλιμος-Ολυμπιακός

H βαθμολογία

(2η αγωνιστική)

1.Βουλιαγμένη 6

2.Πανιώνιος 4

3.Χανιά 4

4.Ολυμπιακός 3*

5.Άλιμος 3*

6.Εθνικός 3

7.ΝΕ Πατρών 3

8.ΠΑΟΚ 3

9.Γλυφάδα 3

10.ΓΣ Ηλιούπολης 0

11.ΠΕΚΕΒ 0

12.Λάρισα 0

*Με παιχνίδι λιγότερο



