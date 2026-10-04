Εθνικός - ΝΕΠ 16-13: Πρώτη νίκη με ανατροπή στη Waterpolo League γυναικών
Ο Εθνικός με ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο νίκησε τη ΝΕ Πατρών με 16-13 την Κυριακή (4/10) στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.
Η ομάδα της Πάτρας προηγήθηκε με 13-11 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, όμως ο Εθνικός απάντησε με σερί 5-0, για να φθάσει στο τελικό 16-13 και στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-4, 5-4, 5-2.
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 2, Γαλανοπούλου 3, Τέρνερ 1, Μιμίδη 3, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου 3, Γουίσμαν, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Κλαψιανού, Νικολοπούλου.
ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου, Kοτζαμπάση, Νισιγιάμα 1, Τσιμάρα 5, Σιτάρα 4, Ζήκου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 3, Δ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (2η αγωνιστική)
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- Λάρισα-Χανιά 8-11
- ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 12-22
- ΠΕΚΕΒ-Πανιώνιος 7-16
- ΓΣ Ηλιούπολης-Γλυφάδα 13-16
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- Εθνικός-ΝΕΠ 16-13
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
- Άλιμος-Ολυμπιακός
H βαθμολογία
(2η αγωνιστική)
- 1.Βουλιαγμένη 6
- 2.Πανιώνιος 4
- 3.Χανιά 4
- 4.Ολυμπιακός 3*
- 5.Άλιμος 3*
- 6.Εθνικός 3
- 7.ΝΕ Πατρών 3
- 8.ΠΑΟΚ 3
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 11.ΠΕΚΕΒ 0
- 12.Λάρισα 0
*Με παιχνίδι λιγότερο
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