Η Βουλιαγμένη δεν είχε προβλήματα με τον ΝΟΠ (20-7), σπουδαία νίκη η Χίος στην 6η αγωνιστική στη Water Polo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη νίκησε με άνεση τον ΝΟΠ με 20-7 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για την 6η αγωνιστική στη Water Polo League ανδρών.

Οι «μπέμπηδες» έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του Α' ομίλου, με το «τριφύλλι» να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο (8/11) ξεχωρίζει η νίκη της Χίου επί του Εθνικού με 14-10 στο Ιωνικό κολυμβητήριο.

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα - Βαθμολογίες (6η αγων.)

Σάββατο 8/11

Λάρισα – ΟΦΘ 6-15 (Β΄ Όμιλος)

Χίος - Εθνικός 14-10 (Α' Όμιλος)

Π. Φάληρο - Χανιά 10-6 (Α΄ Όμιλος)

Βουλιαγμένη – ΝΟΠ 20-7 (Α΄ Όμιλος)

ΓΣ Περιστερίου - Γλυφάδα 14-17 (Β΄ Όμιλος)

Κυριακή 9/11

18:15 Υδραϊκός - Απόλλων Σμύρνης (Β΄ Όμιλος) ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Tετάρτη 10/12

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (Α' Όμιλος)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (Β' Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 15 (5 αγ.)

2.Βουλιαγμένη 15

3.Πανιώνιος 12 (5 αγ.)

4.Εθνικός 9

5.Π. Φάληρο 9

6.Χίος 6

7.Χανιά 1

8.ΝΟΠ 1



Β' Όμιλος