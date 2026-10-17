Γράφτηκε ιστορία για το ελληνικό badminton με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα AirBadminton 2026 που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Tη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του πέτυχε το ελληνικό badminton με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα AirBadminton 2026 που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Στον τελικό η Ελλάδα κέρδισε την Βουλγαρία με σκορ 60-52 γράφοντας την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος και εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επίσης η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλό των ανδρών με τους Σαρουγιαννίδη, Τσιγκιρδάκη και Τσαμουσιάση.

Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι αθλητές και τις αθλήτριες Ιωάννης Σαρουγιαννίδης, Γεώργιος Ορφέας Τσαμουσιάδης, Αχιλλέας Τσαρτσίδης, Σταμάτης Τσιγκιρδάκης, Θεοδώρα Λαμπριανίδου, Θεοδώρα Λιάκου, Ελένη Μουτεβελίδου, Άλκηστη Βασιλίκα – Πατσαρασλή με προπονητές τους Γιάννη Χαλάτσογλου και Κώστα Ραυτόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματείων Φιλάθλων Αντιπτέρισης Γιάννης Κάπος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση υποδεχόμαστε το χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα AirBadminton. Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία που τιμά τον ελληνικό αθλητισμό και αναδεικνύει τη δυναμική του αθλήματος στη χώρα μας, μετά μάλιστα τις επιτυχίες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Θερμά συγχαρητήρια στους προπονητές και τους αθλητές που με σκληρή δουλειά, πειθαρχία και αφοσίωση ανέβασαν ψηλά τη γαλανόλευκη. Η διάκριση αυτή είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας και αποτελεί έμπνευση για τη νέα γενιά αθλητών.

Ευχαριστώ επίσης όσους εργάστηκαν για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και τον Δήμο της Πόλης και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εξαιρετική συνεργασία. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, ώστε η Ελλάδα να έχει στο μέλλον όλο και περισσότερες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.»