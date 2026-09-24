Για μια θέση στους «8» η Σάκκαρη!

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Νάο Χιμπίνο στο πλαίσιο της φάσης των «16» στο Singapore Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) ξεκίνησε φουριόζα τη διοργάνωση καθώς επιβλήθηκε με 2-0 σετ της Λίντα Φρουχβίρτοβα μέσα σε 85 λεπτά. Μπορεί το ξεκίνημά της να μην ήταν ιδανικό καθώς δέχτηκε break αλλά στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς και έφτασε σε μία άνετη νίκη. Τώρα είναι και πάλι το φαβορί απέναντι στην Ιαπωνέζα, η οποία άρχισε την πορεία της από τα προκριματικά για να μπει στο κυρίως ταμπλό. Στον προηγούμενο γύρο έδειξε χαρακτήρα και άφησε εκτός την Κριστίνα Μλαντένοβιτς με 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) όμως τώρα έχει σαφώς δυσκολότερο έργο.

Στην καριέρα της έχει φτάσει έως το Νο.56 όμως η πορεία της είναι πτωτική. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νο.190 και θα είναι έκπληξη αν αποκλείσει τη Μαρία. Το 2-0 ακριβές σκορ προσφέρεται σε απόδοση 1.55 στη Novibet.

Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές. Αμφότερες ήταν στο Australian Open, το 2020 και το 2024, με τη Σάκκαρη να παίρνει τις νίκες και στις δύο περιπτώσεις χωρίς να χάσει σετ.

Η δύναμη και το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας αποτελούν και το μεγάλο της πλεονέκτημα. Το ζήτημα για την ίδια είναι να μπει δυνατά στην αναμέτρηση και να επιβάλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα.

Σε περίπτωση που το καταφέρει αυτό, τότε θα πάρει και μία εύκολη νίκη. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το σερβίς της και να «κόψει» τον αέρα της αντιπάλου της. Το να σημειώσει Over 4,5 άσους προσφέρεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 120+ προσφερόμενες αγορές, μπορεί κάποιος να βρει συνδυαστικά στοιχήματα, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (σερβίς, άσοι, break κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων.

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