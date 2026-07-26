ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας που μυρίζει… summeraki!

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά… H διάθεση ανεβαίνει και το παιχνίδι στη Novibet γίνεται... ακόμα πιο καυτό! Πώς; Με την απόλυτη καλοκαιρινή έκπληξη για κάθε νέο μέλος.

Το πιο απολαυστικό καλοκαιράκι παίζει στη Novibet με ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας! Και πρόσεχε… Γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένη για να απογειώσει τη διασκέδασή σου από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Αυτό το καλοκαίρι, με την εγγραφή σου στη Novibet δεν ζεις απλά την κορυφαία στοιχηματική εμπειρία, αλλά αποκτάς και ένα απίστευτα δροσερό πακέτο δώρων.

Απλώς δημιουργείς τον λογαριασμό σου και ξεκλειδώνεις έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις που καλύπτουν κάθε σου προτίμηση, αν είσαι φαν του στοιχήματος, του Casino ή ακόμα κι αν θες να εξερευνήσεις τα προνόμια και έπαθλα του απέραντου Noviverse. Όλα αυτά, χρησιμοποιώντας το promo code SUMMERAK2026!

Φέτος, οι διακοπές έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Γιατί αυτή η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, πολύ απλά, ΔΕΝ χάνεται!

Η Novibet σου εύχεται… Καλό summeraki!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial

