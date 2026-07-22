Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος αποκάλυψε την πρόταση για τη δημιουργία ξενώνων αθλητών σε χώρο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο ΟΑΚΑ.

Tην ολοκληρωμένη πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη δημιουργία ξενώνων αθλητών σε χώρο ιδιοκτησίας της ΕΟΕ στο ΟΑΚΑ, αποκάλυψε ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος στην τελετή της μεταβίβασης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου του Σχινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την ομιλία του ο κ. Κούβελος τόνισε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου μέσω χορηγικής υποστήριξης και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των μελετών, της κατασκευής και της μελλοντικής συντήρησης της νέας υποδομής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας και ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να δώσει την έγκριση του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου.

«Η σημερινή στιγμή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: να δώσουμε νόημα ξανά στις μεγάλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στους αθλητές και στις Ομοσπονδίες μας, να χτίσουμε συνθήκες που να υπηρετούν πραγματικά την αθλητική προετοιμασία, την εξέλιξη και την προοπτική.

Γι’ αυτό μιλάμε για μια ενιαία κατεύθυνση, που περιλαμβάνει τον Σχοινιά, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το μεγάλο επόμενο βήμα για τους σύγχρονους κοιτώνες των αθλητών μας», είπε ο κ. Κούβελος και πρόσθεσε: «Γιατί μετά την παραχώρηση του Ελληνικού, οι αθλητές και οι Ολυμπιονίκες μας δεν έχουν σπίτι. Η ΕΟΕ, λοιπόν, είναι έτοιμη να κατασκευάσει αυτό το σπίτι, με δικούς της πόρους, εντός του ΟΑΚΑ, σε χώρο ιδιοκτησίας της. Κύριε υπουργέ Ιωάννη Βρούτση, είμαστε σε αναμονή, για να δώσετε το "πράσινο" φως στο ΔΣ του ΟΑΚΑ ώστε ένα ξεκινήσουμε άμεσα την κατασκευή του Σπιτιού των Ολυμπιονικών.»

Iσχυρό μήνυμα Κούβελου προς την Πολιτεία για το Κωπηλατοδρόμιο

Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΟΕ αναφέρθηκε και στα έργα αποκατάστασης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχινιά που υλοποίησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη στήριξη της Alpha Bank, μία επένδυση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ η οποία έσωσε την εγκατάσταση από τη εγκατάλειψη πολλών ετών.

«Για εμάς στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ευθύνη είναι να σχεδιάζουμε και το μέλλον, ακριβώς για να μην ξαναδούμε ποτέ μια τέτοια εγκατάσταση να οδηγείται στην εγκατάλειψη.

Γι’ αυτό, κύριοι Υπουργοί, και αύριο θα σας υποβάλουμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη και ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τόσο έναν λεπτομερή απολογισμό όλων όσων έγιναν έως σήμερα, όσο και έναν σαφή σχεδιασμό για όσα χρειάζονται από εδώ και πέρα.

Στον σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνονται η αποπεράτωση των αναγκαίων εργασιών στα κτηριακά, η σταθερή συντήρηση του Κωπηλατοδρομίου, αλλά και η δενδροφύτευση του χώρου, ώστε αυτό το μοναδικό πάρκο να αξιοποιηθεί πλήρως προς όφελος όλων των Ελλήνων, για άθληση, αναψυχή και ουσιαστική επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: ο Σχοινιάς να παραμείνει ζωντανός. Ζωντανός για την κωπηλασία. Ζωντανός για το κανόε. Ζωντανός για το τρίαθλο, για δρόμους αντοχής, αλλά και για άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Ζωντανός, όμως, και για τις οικογένειες, για τα παιδιά, που πρέπει να μπορούν να χαίρονται αυτόν τον ξεχωριστό χώρο, απίστευτου κάλλους, ως τόπο άθλησης και ποιότητας.»