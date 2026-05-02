Ασημένιος ο Πολυχρονίδης στο Μόντρεαλ

Ένα ακόμη μετάλλιο πήρε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης που κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπότσια στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπότσια στο Μόντρεαλ του Καναδά, σε μια διοργάνωση όπου συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου,ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Χρυσός Παραολυμπιονίκης και κάτοχος 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, όπου μεταξύ άλλων κορυφαίων αντιπάλων κατάφερε να κερδίσει στον ημιτελικό και τον μεγαλύτερο αντίπαλό του.

Ο λόγος για τον Howon Jeong από την Κορέα, Χρυσό Παραολυμπιονίκη, που συνήθως συναντιούνται σε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων τραβώντας τα βλέμματα με το εξαιρετικά υψηλού επιπέδου θέαμα που παρουσιάζουν στο τερέν. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί πως 20 χρόνια πριν, στην ίδια πόλη, στην ίδια διοργάνωση, ο Πολυχρονιδης είχε κερδίσει το πρώτο από τα 55 διεθνή του μετάλλια. Η διοργάνωση συνεχίζεται με το αγώνισμα των Ζευγαριών.