Εργατικός Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Χαϊδάρι-Καισαριανή στη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων

Aγώνα μνήμης για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τα εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά στις 3 Μαΐου.

Τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική Πρωτομαγιά, διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα μνήμης και τιμής για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών αντιστασιακών αγωνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές. Ο αγώνας αυτός φέτος αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία καθώς τον προηγούμενο μήνα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από την ημέρα της εκτέλεσης. Φωτογραφίες που απαθανάτισαν το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων θυσιάζοντας το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια τους την ζωή, μένοντας πιστοί στον αγώνα της τάξης εργατικής τάξης. Άνθρωποι τιτάνες που στο βλέμμα τους δεν διακρίνει κανείς φόβο, αλλά σιγουριά πως κάνουν το σωστό, για αυτό και περπατούσαν προς τον θάνατο τραγουδώντας και κρατώντας το κεφάλι τους ψηλά.

Ο αγώνας δρόμου απόστασης 14.1 χλμ., θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, με την ονομασία «Για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή» και σύνθημα «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους βαδίζοντας στα βήματα της ιστορίας». Η εκκίνηση θα γίνει από το Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – ΜΠΛΟΚ 15 και τερματισμό στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τιμώντας την μνήμη των Ελλήνων πατριωτών που κρατούνταν στη διάρκεια της κατοχής στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι και εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

2. Η τεχνική υποστήριξη του αγώνα έχει ανατεθεί στα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά.

3. Εκκίνηση: Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 07:30 μπροστά από το κτήριο των μελλοθανάτων ΜΠΛΟΚ-15 εντός του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α'» (ΣΔΒ) και ο τερματισμός θα γίνει στον τόπο εκτελέσεων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, ακολουθώντας τη συνήθη διαδρομή που επέλεγαν τα γερμανικά καμιόνια για να μεταφέρουν τους μελλοθανάτους αγωνιστές.

4. Διαδρομή: Η διαδρομή του αγώνα καλύπτει την απόσταση 14.1 χλμ. με αφετηρία το Μπλοκ 15 εντός του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και τερματισμό εντός του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. Η κίνηση των δρομέων θα γίνεται αυστηρά στην δεξιά πλευρά του δρόμου καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής προς αποφυγή ατυχημάτων.

5. Αναλυτικά η διαδρομή: Η διαδρομή ακολουθεί τις Οδούς, Φλουτζή - Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου - Ιερά Οδός - Πειραιώς - Ερμού - Ασωμάτων - Αποστόλου Παύλου -Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας - Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου - Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου -Γρηγορίου Θεολόγου - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως - Νέας Εφέσου - Πέλοπος– Σκοπευτήριο Καισαριανής, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

6. Δηλώσεις Συμμετοχής: Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τις 01/05/2026 με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου στο link: https://forms.gle/EbF6yZakgicrHDm2A

7. Υδροληψία: Θα υπάρχουν τρεις σταθμοί υδροληψίας αμέσως μετά την συμβολή της Ιεράς Οδού με τον Κηφισό στα 6,5 χλμ, στην αρχή της οδού Ερμού και Πειραιώς στον πεζόδρομο και στα 11,5 χλμ (επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Καλλιμάρμαρο Στάδιο στο ύψος του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών). Στον τερματισμό θα διανεμηθούν νερά και μπανάνες στους τερματίσαντες.

8. Ιατρική Κάλυψη: Θα υπάρξει Ιατρική κάλυψη με Ιατρό και ασθενοφόρο όχημα κατά τη διαδρομή αλλά και στο χώρο του τερματισμού.

9. Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων στις 11:00.

10. Βεβαίωση Ικανότητας: Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η διοργάνωση δεν θα ζητήσει πιστοποιητικά καλής υγείας των συμμετεχόντων, αλλά θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι θα έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο ιατρικό έλεγχο της υγείας τους με δική τους ευθύνη και θα έχουν κριθεί κατάλληλοι για να συμμετάσχουν σε αγώνα δρόμου.

11. Ως χρονικό όριο τερματισμού έχει καθοριστεί οι 2 ώρες.

12. Το ακριβές πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

10:00-18:00 Παραλαβή αριθμών από την Γραμματεία του Αγώνα το Σάββατο 2 Μαΐου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου

07:15 Έναρξη ενημέρωσης των αθλητών (πληροφορίες του αγώνα)

07:20 Χαιρετισμοί

07:28 Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του ναζισμού

07:30 Εκκίνηση Αγώνα

09:30 Τέλος Έγκυρων τερματισμών

10:00 Τελετή απονομών

11/03/2026