ΑΠΟΕΛ: «Δική μας ευθύνη η πορεία της ομάδας, όχι του Γκαρσία»

Την ευθύνη για την κάκιστη πορεία του ΑΠΟΕΛ ανέλαβε η ομάδα με δημόσια τοποθέτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τη φετινή αποτυχημένη πορεία της ομάδας. Μετά τη νέα ήττα από τον Απόλλωνα Λεμεσού (2-0), να θυμίσουμε πως ο Πάμπλο Γκαρσία είχε δηλώσει ότι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες.

Ωστόσο με επίσημη τοποθέτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει πάσα ευθύνη. Παράλληλα, τονίζει πως σύντομα θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα δείχνουν έμπρακτα την ευθύνη και την αυτοκριτική του, τόσο ως σύνολο όσο και σε ατομικό επίπεδο για το κάθε μέλος του.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναγνωρίζουμε την αποτυχία στην επίτευξη των φετινών μας στόχων. Στόχων που στην πορεία προσαρμόστηκαν σε χαμηλότερους κατά τη διάρκεια της σεζόν, γεγονός αντίθετο με την ιστορία μας, αφού η ανταγωνιστικότητα μας δεν ανταποκρίθηκε.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να στείλουμε το εξής μήνυμα στον κόσμο μας. Αφουγκραζόμαστε την απογοήτευση του και κατανοούμε πλήρως τις ευθύνες μας.

Γνωρίζουμε όλους τους λόγους που μας οδήγησαν στο να παραδώσουμε χθες και την τελευταία μας ελπίδα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε αλλά και τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε, αρχής γενομένης από την επόμενη σεζόν. Αγωνιστικοί και εξωαγωνιστικοί λόγοι, που φάνηκαν στο γήπεδο, εκεί όπου είναι ο καθρέφτης της αλήθειας.

Γνωρίζουμε επίσης, και το είδαμε αλλά και το ακούσαμε και χθες, με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι ο μοναδικός παράγοντας σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ που διεκδίκησε πρωτάθλημα, ήταν ο τεράστιος του κόσμος και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Γνωρίζουμε ότι ίσως χωρίς εσάς, να ξεμέναμε από στόχους ίσως και γρηγορότερα. Γι’ αυτό, το μόνο που δεν χρειάζεται να αλλάξουμε από τη νέα σεζόν είναι εσάς, τους οπαδούς, που με την απίστευτη στήριξη, παρά τις αποτυχίες που δυστυχώς σας προσφέραμε, ήσασταν εκεί. Σε κάθε γήπεδο, αγέρωχοι, ασταμάτητοι. Μπροστά στις αδυναμίες της ομάδας, εσείς δυναμώνατε τα ντεσιμπέλ και τη στήριξή σας, στέλνοντας το μήνυμα ότι δε θα αφήσετε μόνη την ομάδα που αγαπάτε.Σε χθεσινές του δηλώσεις ο προπονητής μας είπε ότι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες.

Λάθος δήλωση. Ως η κορυφή της πυραμίδας, είναι σε εμάς, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναλογούν όλες οι ευθύνες. Και σύντομα θα ανακοινώσουμε τον τρόπο που θα αποδείξουμε την ευθιξία μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και ως άνθρωποι, συλλογικά αλλά και ατομικά, ο κάθε ένας από εμάς.

Καλούμε τους οπαδούς μας να κρατήσουν το ότι η διοίκηση ανέλυσε και γνωρίζει όλους τους λόγους της φετινής αποτυχίας. Ίσως αυτό, για εσάς, να είναι μια ελπίδα ότι θα ξημερώσει μια καλύτερη χρονιά την επόμενη περίοδο.

Γίνονται διάφορες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα ανακοινωθούν για να γνωρίζει ο κόσμος μας.

Ταπεινά και με ευθύνη,

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ».