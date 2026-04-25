Υπεύθυνος διαιτησίας πολεμικών τεχνών συνελήφθη για αλλοίωση αποτελεσμάτων!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, υπεύθυνος διαιτησίας αγώνων πολεμικών τεχνών συνελήφθη για δωροληψία με στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Η αλλοίωση αποτελεσμάτων στον χώρο του αθλητισμού αποδεδειγμένα δεν συναντάται μόνο στα «μεγάλα», τα δημοφιλή σπορ, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά δυστυχώς παρατηρείται ακόμη και σε λιγότερο δημοφιλή αθλήματα, όπως οι πολεμικές τέχνες.

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει με βάσει τη σημερινή (25/4) ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, υπεύθυνου διαιτησίας (σσ σε αγώνες πολεμικών τεχνών), ο οποίος φέρεται να χρηματιζόταν με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο άνδρας λάμβανε περί τα 1000 ευρώ για κάθε έναν αθλητή, με σκοπό να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα αγώνων και να τους βοηθήσει στην ένταξή τους στην Εθνική ομάδα.

Η ανακοίνωση:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ημεδαπός, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με της οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πιο αναλυτικά, με την καταβολή -1.000- ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε –μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.