Το Gold Dancer υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη διάρκεια ιπποδρομίας στο Grand National Festival κι αμέσως μετά την 1η θέση, οδηγήθηκε σε ευθανασία.

Το Grand National Festival είναι μια από τις πλέον διάσημες ιπποδρομίες στον κόσμο, φιλοξενείται λίγο έξω από το Λίβερπουλ, όμως για μια ακόμα φορά σημαδεύτηκε από ένα τραγικό γεγονός.

Το άλογο Gold Dancer οδηγήθηκε σε ευθανασία, έπειτα από κάταγμα που υπέστη στη σπονδυλική στήλη, στην προσπάθεια να περάσει το τελευταίο εμπόδιο.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της τελευταίας ημέρας του Grand National Festival κι αυτό που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, ήταν η στάση του αναβάτη, Πολ Τάουνεντ, που κατηγορήθηκε ότι συνέχισε να πιέζει το άλογο μέχρι τον τερματισμό, κατακτώντας τη νίκη.

İngiltere’de “Altın Dansöz” adlı yarış atı, kazandığı yarışın ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti.



Son engeli geçerken sırtı kırılan at, yere yığılmadan önce bitiş çizgisini geçmeyi başardı. Ancak yarıştan sadece birkaç dakika sonra yaşamını yitirdi. April 10, 2026

Αμέσως μετά τον τερματισμό οι κτηνίατροι βρέθηκαν στο άλογο, απλώνοντας σεντόνια που χρησιμεύουν για να κρύψουν το ζώο από το κοινό και τις κάμερες. Όμως εξ αιτίας της σοβαρότητας του κατάγματος, το οποίο αφορούσε και τη σπονδυλική στήλη, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε επί τόπου ευθανασία του αλόγου.

«Έπρεπε να θανατωθεί, έσπασε την πλάτη του. Είναι τρομερά λυπηρό για το άλογο», δήλωσε ο Γουίλι Μάλινς, ιδιοκτήτης του στάβλου όπου ανήκε το Gold Dancer.

«Τέλος στο Grand National: Σταματήστε τους θανάτους αλόγων»

Την ίδια στιγμή ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο, φωνές διαμαρτυρίας για τις συνθήκες που επικρατούν στο Grand National Festival.

Το «Animal Welfare in Horse Racing», το κίνημα «Ευημερία των Ζώων στις Ιπποδρομίες», αναφέρει μετά το τελευταίο περιστατικό: «Το Grand National είναι ένας από τους πιο διάσημους ιπποδρομίες στον κόσμο, αλλά πίσω από το θέαμα κρύβεται ένα σοβαρό ζήτημα ευημερίας των ζώων. Κάθε χρόνο, τα άλογα ωθούνται στα φυσικά τους όρια σε ακραίες αποστάσεις και επικίνδυνα εμπόδια.

Παρά τις βελτιώσεις στην ασφάλεια, εξακολουθούν να συμβαίνουν τραυματισμοί και θάνατοι. Αυτά τα ζώα δεν επιλέγουν να συμμετάσχουν, ωστόσο αναλαμβάνουν τους κινδύνους για χάρη της ψυχαγωγίας και του κέρδους.

Με 34 άλογα να συμμετέχουν στον αγώνα, η πίεση για απόδοση είναι τεράστια. Δυστυχώς, ο αγώνας έχει γίνει επίσης συνώνυμος με τον κίνδυνο, όπως αποδεικνύεται από τους τραγικούς θανάτους που έχουν αμαυρώσει την ιστορία του.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Animal Aid, 84 άλογα έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Grand National από την έναρξή του.

Οι μειώσεις στο μέγεθος των εμποδίων και άλλες προσαρμογές δεν έχουν μειώσει σημαντικά τους θανάτους, αποδεικνύοντας ότι αυτή η εκδήλωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με μικρές τροποποιήσεις.

Προτρέπουμε τη Βρετανική Αρχή Ιπποδρομιών και τους διοργανωτές του Grand National να δώσει προτεραιότητα στην ευημερία των ζώων, έναντι του κέρδους και της παράδοσης».

