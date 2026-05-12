Όλη η κιτρινόμαυρη... έκσταση που ένιωσε ο οργανισμός της ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.

Στο 93' ο Ζοάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 2-1 και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ φεύγει... καρφί για τον Πορτογάλο στο κόρνερ με τους παίκτες της Ένωσης να γίνονται ένα «κουβάρι» για το γκολ που έβαφε τον τίτλο κιτρινόμαυρο.

Από εκεί και μετά δεν περνούσαν τα δευτερόλεπτα και μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης, γνωρίζοντας πως το ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έληξε ισόπαλο, ξέσπασαν αυθόρμητοι και έξαλλοι πανηγυρισμοί στην Allwyn Arena για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Όσα έλαβαν χώρα ήταν ένα... ορεκτικό για όσα θα ακολουθήσουν την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα με τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό τιμ, αλλά και τα στελέχη και οι άνθρωποι της Ένωσης πανηγύρισαν με την ψυχή τους, όπως φυσικά και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο γεμάτος ευτυχία.

Οι παίκτες της ΑΕΚ τα... έσπασαν στα αποδυτήρια, πριν βγουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για τον γύρο του θριάμβου γνωρίζοντας την αποθέωση από την κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο τέλος οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης έκαναν και «ντου» στη συνέντευξη Τύπου μπουγελώνοντας τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε όλα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη βραδιά του τίτλου: