Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο

Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε για άλλη μια φορά η καταπληκτική Αλεξάνδρα Εφραίμογλου.

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την κλάση και τη σταθερότητά της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηπείρου. Με μια εξαιρετική εκτέλεση που συνδύαζε υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή τεχνική αρτιότητα, συγκέντρωσε την υψηλή βαθμολογία (24.800) που την έφερε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Λίγη ώρα αργότερα, η Άννα-Μαρία Μουρατιάδη, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία κοριτσιών U21, στο Τραμπολίνο γεμίζοντας ελπίδες το μέλλον του αθλήματος και διπλασιάζοντας τα μετάλλια της Ελλάδας.

Η νεαρή αθλήτρια πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, συνδυάζοντας την απαιτούμενη δυσκολία με υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Η προσπάθειά της αξιολογήθηκε από τους κριτές με 51,770 βαθμούς.