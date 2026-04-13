Φιορεντίνα - Λάτσιο 1-0: Ανάσα παραμονής οι Βιόλα
Η Φιορεντίνα άφησε στην άκρη την άσχημη ευρωπαϊκή εμφάνιση κόντρα στη Πάλας, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Λάτσιο και βρέθηκε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Η δεύτερη διαδοχική νίκη, αλλά και τα πέντε σερί ματς που είναι αήττητη της δίνουν το δικαίωμα να αισθάνεται πλέον σιγουριά για την παραμονή στη Serie A. Η Λάτσιο μπήκε πιο δυνατά στο ματς και στο δεκάλεπτο είχε δυο καλές ευκαιρίες με Ζακάνι και Κανσελιέρι, αλλά ο Ντε Χέα έσωσε την ομάδα του. Αντίθετα, η Φιορεντίνα στην πρώτη μεγάλη στιγμή βρήκε δίχτυα με σκόρερ τον Γκόσενς. Η Λάτσιο πίεσε, στο 67' το VAR της... αρνήθηκε πέναλτι, ενώ στη συνέχεια η πίεσή της δεν έφερε κάτι θετικό, μιας και Πέδρο, Νόσλιν δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Έτσι, έμεινε στην 9η θέση της βαθμολογίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.