Η Φιορεντίνα επικράτησε 1-0 της Λάτσιο και βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στον στόχο της παραμονής στη Serie A.

Η Φιορεντίνα άφησε στην άκρη την άσχημη ευρωπαϊκή εμφάνιση κόντρα στη Πάλας, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Λάτσιο και βρέθηκε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Η δεύτερη διαδοχική νίκη, αλλά και τα πέντε σερί ματς που είναι αήττητη της δίνουν το δικαίωμα να αισθάνεται πλέον σιγουριά για την παραμονή στη Serie A. Η Λάτσιο μπήκε πιο δυνατά στο ματς και στο δεκάλεπτο είχε δυο καλές ευκαιρίες με Ζακάνι και Κανσελιέρι, αλλά ο Ντε Χέα έσωσε την ομάδα του. Αντίθετα, η Φιορεντίνα στην πρώτη μεγάλη στιγμή βρήκε δίχτυα με σκόρερ τον Γκόσενς. Η Λάτσιο πίεσε, στο 67' το VAR της... αρνήθηκε πέναλτι, ενώ στη συνέχεια η πίεσή της δεν έφερε κάτι θετικό, μιας και Πέδρο, Νόσλιν δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Έτσι, έμεινε στην 9η θέση της βαθμολογίας.