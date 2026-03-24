Skyros Sports Festival 2026: Η Σκύρος στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού

Ο Δήμος Σκύρου διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Skyros Sports Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2026, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός αθλητισμού και τουρισμού στο Αιγαίο.

Η διοργάνωση συνδυάζει αθλητικές δράσεις υψηλής ποιότητας με το μοναδικό φυσικό τοπίο της Σκύρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει τη θάλασσα, τη φύση και τον αθλητισμό.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αγωνίσματα που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους αθλητές όσο και σε ερασιτέχνες, δημιουργώντας ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια και αναψυχή.

Παράλληλα, ενισχύει την τοπική οικονομία και προβάλλει τη Σκύρο ως ιδανικό προορισμό αθλητικού τουρισμού, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ:

Κολύμβηση: Open water swimming

o Ανοικτή θάλασσα: Μία πρόκληση για κολυμβητές όλων των επιπέδων κολύμβησης: 3χλμ, 1,5χλμ, 750μ και 100μ παιδικός αγώνας

Αγώνες Δρόμου: Δρόμοι υγείας

o Διαδρομές για αθλητές όλων των δυνατοτήτων: 10χλμ, 5χλμ, και 1χλμ παιδικός αγώνας.

Aquathlon:

o Συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος για τους απαιτητικούς: 750μ κολύμβηση και 5χλμ τρέξιμο.

o Sprint Seaside Run : Ένας αγώνας τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας 2χλμ

Το Skyros Sports Festival αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Δήμου για την ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού και την ανάδειξη του νησιού ως σημείο

αναφοράς για αθλητικές διοργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας.

Το Skyros Sports Festival δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική διοργάνωση! Είναι μια ευκαιρία ανάδειξης των παραδοσιακών στοιχείων της Σκύρου, του αυθεντικού χαρακτήρα και της μοναδικότητάς της. Μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, με θάλασσα λαμπερή και τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, το νησί προβάλλει τη δική του ταυτότητα και ενισχύει την τουριστική του εξωστρέφεια με τρόπο ποιοτικό και ουσιαστικό. Η Σκύρος δεν φιλοξενεί απλώς ένα γεγονός, συστήνεται ξανά στον επισκέπτη ως τόπος εμπειρίας, παράδοσης και διαχρονικής αξίας & ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές και επισκέπτες από όλη τη χώρα, μετατρέποντας το νησί σε ένα ζωντανό πεδίο δράσης και γιορτής του αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.skyros.gr

Facebook: Skyros Sports Festival

instagram: Skyros_Sports_Festival

Επικοινωνία:

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Χώρα Σκύρου ΤΚ 34007

ΤΗΛ. : +302222350300 (Γραφείο Επικοινωνίας διοργάνωσης Δήμου Σκύρου)

+306932123703 (Κων/νος Βαρσάμος – Event Manager)

EMAIL: [email protected] [email protected]

#SkyrosSportsFestival #ΔήμοςΣκύρου #ΑθλητικόΦεστιβάλ