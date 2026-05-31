Απίθανα πράγματα στο ισπανικό πρωτάθλημα, εκεί όπου η Σαραγόσα έπαιζε με τη Μπρεογάν εκτός έδρας και ήθελε ένα θαύμα για να σωθεί. Κι όμως στη ζωή, γίνονται και θαύματα.

Η Σαραγόσα ήταν πίσω στο σκορ με 93-88 στα 5.5 δευτερόλεπτα για το τέλος. O Mπελ Χέινς μείωσε σε 93-91 και έδωσε ελπίδα στους φιλοξενούμενους. Η Μπρεογάν με 1/2 βολές έγραψε το 94-91. Ο Μπελ Χέινς έλαβε τη πρώτη βολή και έχασε επίτηδες τη δεύτερη στα 4 δευτερόλεπτα. Πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Μάρκο Σπίσου με τρίποντη... βόμβα στη λήξη χάρισε την παραμονή στην ομάδα του για το τελικό 94-95!

