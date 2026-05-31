Ισπανία: Ξαναζήστε το πιο τρελό λεπτό της σεζόν, πώς το 93-88 στα 5,5'' έγινε 94-95 και σώθηκε μια κατηγορία

Νίκος Καρφής
Ισπανία: Ξαναζήστε το πιο τρελό λεπτό της σεζόν, πώς το 93-88 στα 5,5'' έγινε 94-95 και σώθηκε μια κατηγορία

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τρελά πράγματα στην Ισπανία, με τη Σαραγόσα να σώζει την κατηγορία με ένα απίθανο τρόπο.

Απίθανα πράγματα στο ισπανικό πρωτάθλημα, εκεί όπου η Σαραγόσα έπαιζε με τη Μπρεογάν εκτός έδρας και ήθελε ένα θαύμα για να σωθεί. Κι όμως στη ζωή, γίνονται και θαύματα.

Η Σαραγόσα ήταν πίσω στο σκορ με 93-88 στα 5.5 δευτερόλεπτα για το τέλος. O Mπελ Χέινς μείωσε σε 93-91 και έδωσε ελπίδα στους φιλοξενούμενους. Η Μπρεογάν με 1/2 βολές έγραψε το 94-91. Ο Μπελ Χέινς έλαβε τη πρώτη βολή και έχασε επίτηδες τη δεύτερη στα 4 δευτερόλεπτα. Πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Μάρκο Σπίσου με τρίποντη... βόμβα στη λήξη χάρισε την παραμονή στην ομάδα του για το τελικό 94-95!

Δείτε τι έγινε στην Ισπανία!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα