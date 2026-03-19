Ιππική αντοχή: Μεγάλη διεθνής διοργάνωση στον Ορχομενό

Με μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και ξεχωριστής σημασίας για το άθλημα, ο Ορχομενός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά διεθνή αγώνα ιππικής αντοχής.

Το τριήμερο 20 έως 22 Μαρτίου 2026, ο Ιππικός Όμιλος Αυλώνα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του ELIA STUD FARM το Κύπελλο Ελλάδας, παράλληλα με διεθνείς αγώνες που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον της ιππικής κοινότητας.

Ο πολυνίκης σύλλογος στην ιππική αντοχή συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, με αρχιπροπονήτρια την πρώην πρωταθλήτρια εμποδίων Ελίνα Δενδρινού, ενώ καθοριστική παραμένει η συμβολή του ιδρυτή του Ομίλου, Γιώργου Δεδρινού. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ιππασία, ο συνταξιούχος γιατρός αποτελεί την «ψυχή» του συλλόγου, έχοντας αφιερώσει την καθημερινότητά του στην εξέλιξη του αθλήματος και έχοντας διατελέσει και μέλος της Ομοσπονδίας.

Οι αγώνες περιλαμβάνουν διεθνείς κατηγορίες CEI2*-CIM, CEIYJ2*, CEI1*, CEIYJ1*, με αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 120 χιλιόμετρα, αναδεικνύοντας την αντοχή και τη συνεργασία ίππου και αναβάτη. Παράλληλα, θα διεξαχθούν και οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από παίδες έως ενήλικες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή, καθώς 103 ζευγάρια ίππων και ιππέων από όλη τη χώρα θα δώσουν το «παρών», επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δυναμική της ιππικής αντοχής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή με τους κτηνιατρικούς ελέγχους, ενώ οι εκκινήσεις των αγώνων θα πραγματοποιηθούν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής.

Η ιππική αντοχή, γνωστή και ως το «πέμπτο στυλ» ιππασίας, κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς αποτελεί μια πιο προσιτή επιλογή για πολλούς αθλητές σε σχέση με τα εμπόδια ή τη δεξιοτεχνία. Νέοι αθλητές, βρίσκουν στο άθλημα αυτό μια διέξοδο έκφρασης και σύνδεσης με το άλογο, σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στην αφοσίωση, τη στρατηγική και την αντοχή.

Οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα μέσω σύγχρονου ιταλικού συστήματος χρονομέτρησης, ενώ ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις με γιγαντοοθόνες θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της διοργάνωσης, καθιστώντας το γεγονός μια ολοκληρωμένη εμπειρία για συμμετέχοντες και θεατές.

Αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

06:00 - CEI2*-CIM: 123,400 km

06:00 - CEIYJ2*: 123,400 km

06:15 - CEI1*: 103,400 km

06:15 - CEIYJ1*: 103,400 km

07:45 - CEN: 82,550 km

08:15 - CEN: 61,700 km

09:00 - CEN: 41,700 km

10:40 - CEN: 41,400 km

11:00 - CEN Παίδων: 20,850 km (Κυπελλούχος Παίδων 40-59 km)

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

06:15 - CEI1* & CEN1*: 103,400 km (Κυπελλούχος Ενηλίκων)

06:15 - CEIYJ1* & CENYJ1*: 103,400 km (Κυπελλούχος Νέων Ιππέων)

07:45 - CENJ: 82,550 km (Κυπελλούχος Εφήβων)

08:00 - CEN: 82,550 km Προκρίσεως

08:15 - CEN: 61,700 km Παίδων

10:30 - CEN: 20,850 km (Κυπελλούχος Παίδων 40-59 km)