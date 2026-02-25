Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την Αποκριά στο νερό

Το σ/κ που μας περασε, το τελευταίο σ/κ της αποκριας, η σχολη θαλασσιου σκι «SKI TO GLORY» με τον Παγκοσμιο Πρωταθλητή Γιωργο Χατζη γιορτασε μεσα στο νερο και ευχηθηκε σε ολους καλα κουλουμα χρονια πολλα με το … Φερτο.

Η σχολη SKI TO GLORY βρισκεται στην Χαλκιδα και προσφερει μια συναρπαστική εμπειρια στο θαλασσιο σκι, ενα σπορ που απευθύνεται σε ολες τις ηλικιες.