Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την Αποκριά στο νερό
Το σ/κ που μας περασε, το τελευταίο σ/κ της αποκριας, η σχολη θαλασσιου σκι «SKI TO GLORY» με τον Παγκοσμιο Πρωταθλητή Γιωργο Χατζη γιορτασε μεσα στο νερο και ευχηθηκε σε ολους καλα κουλουμα χρονια πολλα με το … Φερτο.
Η σχολη SKI TO GLORY βρισκεται στην Χαλκιδα και προσφερει μια συναρπαστική εμπειρια στο θαλασσιο σκι, ενα σπορ που απευθύνεται σε ολες τις ηλικιες.
