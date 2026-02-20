Παναιτωλικός: Με σημαντικές απουσίες στο Φάληρο
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο Γιάννη Αναστασίου έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες κυρίως μεσοαμυντικά.
Ο κόουτς των Αγρινιώτών δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γιάννη Σατσιά, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στον Αστέρα AKTOR, με το πρόβλημα στο δεξί μπακ να είναι σημαντικό, καθώς εκτός παραμένει και ο βασικός Χάρης Μαυρίας.
Επίσης στην αποστολή δεν συμπεριληφθήκαν οι τιμωρημένοι λόγω καρτών Κριστιάν Μανρίκε και Ανδρέας Μπουχαλάκης, ενώ για ακόμα ένα ματς δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Χόρχε Αγκίρε.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.
