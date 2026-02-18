Ατομικά ρεκόρ και μοναδικές εμπειρίες υπόσχονται οι αγωνιστικές διαδρομές του επετειακού 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin!

Ιδανικές για ρεκόρ και για ασύγκριτες δρομικές εμπειρίες προσφέρονται οι αγωνιστικές διαδρομές του επετειακού 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- bwin, που θα αποτελέσει όπως κάθε χρόνο το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα!

Το ραντεβού της Κυριακής 26 Απριλίου θα αποτελέσει για χιλιάδες δρομείς, θεατές και επισκέπτες από τη χώρα μας και το εξωτερικό μία αξέχαστη γιορτή, αντάξια της επετείου των είκοσι χρόνων από τη γέννηση του θεσμού!

Με αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό τη Θεσσαλονίκη, ο «Μαραθώνιος της Ιστορίας» και οι παράλληλοι Δρόμοι 10χλμ και 5χλμ προσφέρουν ιδανικές αγωνιστικές συνθήκες, πιστοποιημένες διαδρομές και ολοκληρωμένη οργανωτική υποστήριξη για τους συμμετέχοντες πρωταθλητές-τριες, τους δρομείς κάθε επιπέδου φυσικής κατάστασης και τους συμμετέχοντες με αναπηρίες.

Η εμπειρία των δεκαεννέα χρόνων της Οργανωτικής και της Τεχνικής Επιτροπής της διοργάνωσης, καθώς και το πολυπληθές και έμπειρο δυναμικό του Τομέα Εθελοντισμού εγγυώνται το θετικό αποτέλεσμα της δέσμευσης των διοργανωτών ότι ο επετειακός 20ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»-bwin θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του δρομικού κινήματος της χώρας μας.

Με το μεγαλύτερο, από κάθε προηγούμενη διοργάνωση, αριθμό στελεχών του Τεχνικού Τομέα εντός του πεδίου και το μεγαλύτερο αριθμό μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων θα υποστηριχθεί η αγωνιστική προσπάθεια των δρομέων, η τροφοδοσία τους, η ασφάλεια των διαδρομών και η ιατρική τους υποστήριξη. Παράλληλα, τον καλύτερο τους εαυτό αναμένεται να δώσουν οι θεσμικοί φορείς υποστήριξης, η Τροχαία, το ΕΚΑΒ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι έξι Δήμοι και πλήθος άλλων που ως μια μεγάλη οικογένεια έχουν αναγάγει και αναδείξει το «Μαραθώνιο της Ιστορίας» ως τον σημαντικότερο θεσμό, αθλητικού και παράλληλα κοινωνικού, πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού χαρακτήρα, της Βορείου Ελλάδος.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή στην εμψύχωση των συμμετεχόντων με πολλά σημεία ηχητικής υποστήριξης κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών, καθώς και με μουσικούς σταθμούς του Ομίλου Metromedia και με συγκροτήματα κρουστών που θα δίνουν ρυθμό και παλμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα!

Παράλληλα, οι συνεργαζόμενοι Δήμοι θα διοργανώσουν κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής μαθητικές δρομικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και μετατρέποντας τον αγώνα σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

Επιπλέον, στον Μαραθώνιο δρόμο θα υπάρχουν επίσημοι δρομείς καθοδήγησης (Pacers), οι οποίοι θα υποστηρίξουν όσους στοχεύουν σε χρόνους 3:00, 3:15, 3:30, 3:45 και 4:00 ωρών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη προσωπικών στόχων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αγωνιστικές διαδρομές, την αγωνιστική υποστήριξη και την τροφοδοσία των δρομέων στις αφετηρίες των δρόμων, κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών ανά σταθμό και στον τερματισμό παρέχονται μέσω της Προκήρυξης της διοργάνωσης, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας https://atgm.gr/.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των ομαδικών εγγραφών είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ενώ των ατομικών εγγραφών η Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS. Ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, την έγκριση του οποίου έχει και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics σε αγωνιστικές διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίησή της. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα τελείται με την ευγενική υποστήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζεται θεσμικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών και Εθελοντικών Φορέων Υποστήριξης, όπως αυτοί φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.atgm.gr, www.alexanderthegreatmarathon.orghttps://www.alexanderthegreatmarathon.org/.