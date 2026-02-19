Βεζένκοφ: Πανηγύρισε πριν σκοράρει ο Πίτερς!
Ο Ολυμπιακός επικράτησε (91-67) του Αμαρουσίου στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου και πήρε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης και ειδικά στα πρώτα λεπτά ήταν καταιγιστικοί με άριστη κυκλοφορία της μπάλας και υποδειγματική εκτέλεση. Μάλιστα, «έτρεξαν» και ένα επιμέρους σκορ 2-13 μετατρέποντας το 53-65 (στο 30') σε 55-78 (στο 32.30'') με τρίποντο του Άλεκ Πίτερς.
Ένα καλάθι που πανηγύρισε ο συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοφ πριν ευστοχήσει ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ! Ήταν μια εντυπωσιακή στιγμή στο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και η εκτέλεση του Άλεκ Πίτερς από τα 6.75 έβγαζε σιγουριά στον συμπαίκτη του.
