Μήνυμα ελπίδας και πνευματικής άθλησης στην 1η «Γιορτή Αθλητιώσας Νεολαίας» στη Δράμα, που διεξήχθη στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Δημήτριος Κραχτίδης».

Σε κλίμα ενθουσιασμού, ζωντάνιας και νεανικού παλμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, η πρώτη «Γιορτή Αθλητιώσας Νεολαίας» στην πόλη της Δράμας και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Δημήτριος Κραχτίδης». Η πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας συγκέντρωσε εκατοντάδες νέες και νέους από όλα τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, στέλνοντας ένα αυθεντικό και ενθουσιώδες μήνυμα ενότητας και ευγενούς άμιλλας.

Το κλειστό γήπεδο «Κραχτίδη» γέμισε από νωρίς με τα χρώματα των τοπικών συλλόγων. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αθλητές του χάντμπολ και του βόλεϊ, του στίβου και της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, έδωσαν το «παρών» σε μία εκδήλωση που είχε ως στόχο να τιμήσει τον κόπο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, με τον υπεύθυνο αθλητισμού της Μητροπόλεως Αρχιμ. Γεράσιμο Βλατίτση, τέλεσαν την Ακολουθία του Αγιασμού και πραγματοποίησαν την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, περιτριγυρισμένοι από τα χαμογελαστά πρόσωπα των νεαρών αθλητριών και αθλητών.

Στη χαιρετιστήρια ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο Μητροπολίτης υπογράμμισε τη στενή σχέση της σωματικής με την πνευματική άσκηση, υπενθυμίζοντας πως η Εκκλησία στέκεται πάντα δίπλα στον υγιή αγώνα της νεότητας. Προς επίρρωση των λόγων του αναφέρθηκε στο έμπρακτο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό 2 Αγίων· του Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτη Δράμας και στη συνέχεια Μητροπολίτη Σμύρνης, και του Αγίου Νεκταρίου. Φώτισε ακόμη πτυχές της ζωής και της προσφοράς του στον αθλητισμό ενός ξεχωριστού ανθρώπου και παιδαγωγού, του Δημητρίου Κραχτίδη, καθηγητή και Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένο και το κλειστό γυμναστήριο, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος μοίρασε αναμνηστικά δώρα σε κάθε αθλήτρια και αθλητή. Η χαρά όλων ήταν έκδηλη κατά το μοίρασμα των κομματιών της Αγιοβασιλόπιτας, καθώς πέντε τυχερά φλουριά αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα tablets, προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών.

Εν κατακλείδι, η 1η «Γιορτή Αθλητιώσας Νεολαίας» δεν αποτέλεσε απλώς μία τυπική εκδήλωση αλλά μία ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας της τοπικής Εκκλησίας με το πιο ζωντανό κομμάτι της δραμινής κοινωνίας. Οι προπονητές και οι παράγοντες των σωματείων εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο για την πρωτοβουλία, η οποία κατέδειξε ότι ο αθλητισμός και η πίστη μοιράζονται κοινές αξίες: την υπομονή, την πειθαρχία και την αλληλεγγύη.