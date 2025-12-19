Η απάντηση από το Υπουργείο Αθλητισμού στον Μάκη Ασημακόπουλο

Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στον διευθυντή της ΔΟΑ, Μάκη Ασημακόπουλο, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας

Άμεση ήταν η αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα όσα κατήγγειλε ο διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Μάκης Ασημακόπουλος, αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας για το 2025.

Ο Μάκης Ασημακόπουλος με ανάρτησή του καταφέρθηκε εναντίον του Αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, σημειώνοντας πως «δεν προχώρησε μέχρι σήμερα στη χρηματοδότηση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας για το τρέχων έτος».

Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), αφού αρχικά χαρακτηρίζει την ανάρτηση ως «απαράδεκτη, ψευδή και συκοφαντική», διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα «έχει ήδη για το 2025 –προκαταβολικά- χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο μας με 200.000€, τα οποία δόθηκαν στις 18 Νοεμβρίου», ενώ μόλις στις «15/12/2025 με επιστολή της, η ΔΟΑ ενημέρωσε το Υπουργείο για την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τρέχον έτος».

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Αθλητισμού

«Αναφορικά με την απαράδεκτη, ψευδή και συκοφαντική ανάρτηση του Διευθυντή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο οποίος προσβάλλει την αποστολή της, διευκρινίζονται τα εξής:

Το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, με επισκέψεις σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο συμφωνήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2024, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της ΔΟΑ, έχει ήδη για το 2025 –προκαταβολικά- χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο μας με 200.000€, τα οποία δόθηκαν στις 18 Νοεμβρίου.

Μόλις προχθές, άλλωστε, στις 15/12/2025 με επιστολή της, η ΔΟΑ ενημέρωσε το Υπουργείο για την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τρέχον έτος, με συνολικά 2.009 μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς συνοδούς τους από 39 Γυμνάσια της επικράτειας, οι οποίοι το παρακολούθησαν.

Όπως ορίζει η συμφωνία μεταξύ των Μερών, αναμένονται πλέον να ακολουθήσουν: