Λάβρος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Μάκης Ασημακόπουλος, εναντίον του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Δριμύ κατηγορώ για τη στάση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση εξαπέλυσε ο διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), Μάκης Ασημακόπουλος.

Με μακροσκελή ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, ο Μάκης Ασημακόπουλος καταγγέλλει τη στάση του κυβερνητικού παράγοντα, τονίζοντας «πως δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα στη χρηματοδότηση, για το 2025, του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας».

Διευθυντής της ΔΟΑ τα δύο τελευταία χρόνια και πρώην Γενικός Διευθυντής του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, ο Μάκης Ασημακόπουλος χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις για τον υφυπουργό Αθλητισμού.

Όπως εξηγεί, τον Γενάρη του 2024, υπεγράφη από τον Βρούτση, πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (2024-2028), μαζί με τον τότε Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, με θέμα την υποστήριξη ενός προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας.

Όλα κύλησαν ομαλά το 2024, όμως το 2025 ήρθαν τα προβλήματα. Σύμφωνα με τον Μάκη Ασημακόπουλο, «...Η νυν υπουργός ΥΠΑΙΘΑ, Σοφία Ζαχαράκη, έδωσε τα χρήματα που αναλογούσαν στον τομέα της για την κάλυψη μέρους του κόστους του προγράμματος».

Κάτι που όπως αναφέρει ο διευθυντής της ΔΟΑ, δεν συνέβη από την πλευρά του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

«Ο Γιάννης Βρούτσης δεν φαίνεται να τιμά την υπογραφή του και εάν αυτό συμβεί θα είναι τεράστιο παράδειγμα ελλείμματος πολιτικής αξιοπιστίας! Δεν σκέφτεται καν ότι εκθέτει τόσο την Υπουργό του (που εκπλήρωσε την υποχρέωσή της), όσο και τον κ. Πιερρακάκη, Πρόεδρο του Eurogroup πια, που ξεκίνησε μαζί του το πρόγραμμα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάκης Ασημακόπουλος.

Και συνεχίζει: «...Επιδεικνύει αλαζονεία και εκδικητικό πνεύμα απέναντι στον Πρόεδρο της ΔΟΑ που νομίζει ότι τον "απογοήτευσε" στις εκλογές της ΕΟΕ στις αρχές του 2025.

Φαίνεται να οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τη ΔΟΑ, εκθέτοντας πολύ σοβαρά την Κυβέρνηση απέναντι στην Ελληνική και δυστυχώς και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Επιδεικνύει αλαζονεία και εκδικητικό πνεύμα απέναντι στον Πρόεδρο της ΔΟΑ που νομίζει ότι τον "απογοήτευσε" στις εκλογές της ΕΟΕ στις αρχές του 2025...».

Καταλήγοντας, δε, ξεκαθαρίζει: «Ως Διευθυντής της ΔΟΑ οφείλω να ζητήσω συγνώμη απ’ όλους τους συνεργάτες μας που αναγκάζομαι να αφήσω απλήρωτους λίγο πριν από τις γιορτές.

Υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να καλύψω τις υποχρεώσεις μας το συντομότερο δυνατόν και θα υποστηρίξω με κάθε ένδικο μέσο, εφόσον χρειαστεί, την τήρηση των συμφωνηθέντων. Τέλος, ανεξαρτήτως κάθε κόστους σε προσωπικό επίπεδο, δεσμεύομαι ότι θα ενημερώνω πάντα δημοσίως για τις ανάλγητες πράξεις πολιτικών, που θέλω να πιστεύω ότι δεν εκφράζουν το σύνολο της Κυβέρνησης, ενάντια στη ΔΟΑ!».

