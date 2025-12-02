Το 2 στα 2 η Ελλάδα με τη Σερβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Socca!

Μεγάλη νίκη 2-1 της εθνικής mini ποδοσφαίρου επί της Σερβίας, με ένταση, χαμένο πέναλτι και δύο χρυσά γκολ στο φινάλε.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα του mini ποδοσφαίρου / socca πέτυχε μια από τις σημαντικότερες νίκες της στα τελευταία χρόνια, επικρατώντας 2-1 της Σερβίας σε ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα: συγκίνηση, ένταση, χαμένo πέναλτι, ακυρωθέντα γκολ και δύο χρυσά τέρματα στο φινάλε! Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό έχει ήδη αρχίσει να φανερώνει τις δυνατές του ομάδες και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.

Συγκινητική βράβευση στη μνήμη του Ντέγιαν Μιλεβάνοβιτς

Πριν από τη σέντρα, οι δύο ομάδες στάθηκαν αγκαλιασμένες στο κέντρο του γηπέδου, συμμετέχοντας στη βράβευση που έγινε στη μνήμη του Σέρβου ποδοσφαιριστή της socca Ντέγιαν Μιλoβάνοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μήνες. Ο Μιλoβάνοβιτς είχε αφήσει το στίγμα του και στα ελληνικά γήπεδα, και η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Η Σερβία «καιγόταν» για αποτέλεσμα

Για τη Σερβία το ματς είχε χαρακτήρα τελικού, καθώς τυχόν ήττα θα άφηνε τις ελπίδες πρόκρισης μόνο σε μαθηματικό επίπεδο. Αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, με τους Σέρβους να μπαίνουν επιθετικά και να ψάχνουν το γρήγορο γκολ.

VAR, ένταση και ένα χαμένο πέναλτι

Το παιχνίδι πήρε... φωτιά από νωρίς. Η Σερβία είδε ένα γκολ της να ακυρώνεται μέσω VAR λόγω sliding, ενώ λίγο αργότερα ακυρώθηκε και ένα τέρμα της Ελλάδας για οριακή προβολή πριν το γκολ.Η πιο μεγάλη στιγμή, όμως, ήρθε στο πέναλτι που κέρδισε η Σερβία, με τον Νικόλα Καραμαλίγκα να πραγματοποιεί εκπληκτική απόκρουση, κρατώντας όρθια την Ελλάδα και αλλάζοντας την ψυχολογία του αγώνα.

Το μεγάλο ελληνικό ξέσπασμα στο φινάλε

Με το παιχνίδι να πηγαίνει σε υψηλή ένταση και τις δύο πλευρές να ψάχνουν το γκολ, η Ελλάδα βρήκε τις λύσεις στα τελευταία λεπτά.

Ρ. Μπαμπουλάκης: Με εντυπωσιακή κομπίνα σε στημένο, δουλεμένη στην προπόνηση, άνοιξε το σκορ βάζοντας φωτιά στον ελληνικό πάγκο.

Α. Παπαδόπουλος: Λίγο αργότερα, και ενώ η Σερβία είχε ανοιχτεί, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το τρίτο του γκολ σε δύο αγώνες κι έκανε το 2-0, «κλειδώνοντας» τη μεγάλη νίκη.

Η Σερβία μείωσε σε 2-1 στο τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Το βλέμμα στη συνέχεια: Ελλάδα – Τσεχία για την κορυφή

Η Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι, την Πέμπτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, απέναντι στην Τσεχία. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους έξι βαθμούς, με την Ελλάδα να θέλει τη νίκη που θα την στείλει στην κορυφή του ομίλου. Σε περίπτωση πρώτης θέσης, η Ελλάδα θα διασταυρωθεί με τον δεύτερο του Α’ ομίλου, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Βέλγιο - ένα ματς που προβλέπεται εξαιρετικά αμφίρροπο.