Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Γιάννης Μπουρούσης πήραν μέρος στη λαμπαδηδρομία στα Τρίκαλα, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Τρίτη ημέρα της λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, με την ολυμπιακή Φλόγα να ξεκινά την Παρασκευή (28/11) από το Καρπενήσι, με πρώτο σταθμό την Καρδίτσα.

Ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της θεσσαλικής πόλης, ήταν σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού που πήραν μέρος στη λαμπαδηδρομία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως ο Γιάννης Μπουρούσης, ο πρωταθλητής του τριπλούν Δημήτρης Τσιάμης, ενώ τον βωμό στην κεντρική πλατεία της πόλης άναψε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Στη διάρκεια της ημέρας η λαμπαδηδρομία θα περάσει από το Μουζάκι, την Πύλη και θα φθάσει στο Μέτσοβο.

To Σάββατο (29/11) η Ολυμπιακή Φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδ της στην Πίνδο, με σημείο εκκίνησης το Μέτσοβο θα περάσει από τα Γρεβενά, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Άργος Ορεστικό και θα φθάσει στην Καστοριά.