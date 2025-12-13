Με το «11 στα 11» έκλεισε τις υποχρεώσεις στη Waterpolo League ενόψει διακοπής των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες, επικρατώντας με 25-8 του ΟΦΘ...

Στην κορυφή, με τον απόλυτο και χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός. Πριν τη διακοπή της Waterpolo League για τις Εθνικές ομάδες, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 25-8 του ΟΦΘ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στο Β' Όμιλο.

Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς μπήκε εξαιρετικά στην αναμέτρηση. Στα πρώτα δύο οκτάλεπτα διατήρησε ανέπαφη την εστία του και με 14 γκολ ενεργητικό έκανε τα πράγματα πιο εύκολα στο ματς.

Η νίκη έμοιαζε... τυπική διαδικασία. Ο ΟΦΘ ανέβασε ρυθμό στο τρίτο οκτάλεπτο, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν το πιο παραγωγικό οκτάλεπτο στο κοινό. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν πέντε γκολ, ωστόσο δέχθηκαν έξι με συνέπεια να βλέπουν τον Ολυμπιακό να διευρύνει το προβάδισμα του (20-5).

Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και το τελευταίο οκτάλεπτο. Το επί μέρους σκορ ήταν πιο χαμηλό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» και πάλι είχαν τον πρώτο λόγο ανεβάζοντας κι άλλο το προβάδισμά τους. Το 25-8 ήταν το τελικό σκορ του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 0-9, 5-6, 3-5

