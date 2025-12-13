Ο Βόλος θα παραταχθεί κόντρα στον Παναθηναϊκό χωρίς τους Κάργα, Σόρια, Χάμουλιτς.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαϊδης» και μετράει τρεις σημαντικές απουσίες.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Χουάν Φεράντο δεν θα έχει στη Λεωφόρο τρία βασικά στελέχη. Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Κάργας, ο τραυματίας Σόρια αλλά και ο Χάμουλιτς, που είχε ενοχλήσεις.

Στην αποστολή βρίσκονται 21 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά όσοι ταξίδεψαν για την Αθήνα: «Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί».

Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι η εξής: Ο Σιαμπάνης στο τέρμα, δεξί μπακ ο Μύγας, αριστερό ο Φορτούνακαι στόπερ οι Χέρμανσον, Τριανταφύλλου. Στα χαφ θα είναι οι Κόμπα, Μαρτίνες, στα άκρα της επίθεσης οι Τζόκα, Λάμπρου και ο Χουάνπι πίσω από τον Μακνί.

Να θυμίσουμε ότι ο Νούριο Φορτούνα κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Αγκόλας για το Κόπα Άφρικα που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ του Βόλου, ο οποίος είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του Χουάν Φεράντο και μετράει 11 συμμετοχές θα αγωνιστεί κανονικά στο κυριακάτικο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πατρίδα του, προκειμένου να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής Αγκόλας.

Λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα, ο Φορτούνα θα απουσιάσει σίγουρα από τον αγώνα Βόλος – Παναιτωλικός, στις 20/12, το τελευταίο παιχνίδι του 2025. Το αν θα χάσει επιπλέον αναμετρήσεις στις αρχές του 2026 θα εξαρτηθεί από την πορεία της Αγκόλας στο τουρνουά.

Η Ανγκόλα θα παίξει στις 22 του μήνα με τη Νότιο Αφρική, στις 26/12 με τη Ζιμπάμπουε και στις 29 Δεκεμβρίου με την Αίγυπτο. Αν προχωρήσει η εθνική ομάδα του Φορτούνα, τότε 3-6 θα γίνει η φάση των «16», οπότε θα λείψει στο ματς για τα playoffs του Κυπέλλου και αν προχωρήσει κι άλλο, τότε δύσκολα θα είναι έτοιμος για τους αγώνες πρωταθλήματος με Λεβαδειακό εκτός και Ατρόμητο εντός.